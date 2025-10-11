Héroes locales rescatan mascotas en medio de la inundaciones por lluvias en Veracruz | VIDEO

Vecinos y autoridades salvaron a perros y sus dueños atrapados por el desbordamiento de ríos y calles inundadas

Las lluvias torrenciales que azotaron el norte de Veracruz durante los últimos días no sólo dejaron afectaciones materiales y evacuaciones masivas. En medio de la emergencia, historias de rescate animal se viralizaron en redes y mostraron el lado más solidario de la población ante la adversidad.

El primer caso que captó la atención ocurrió en Poza Rica, donde un perrito negro fue captado aferrándose con desesperación a una reja para evitar ser arrastrado por la corriente. El video, ampliamente compartido en X y Facebook, mostraba al animal exhausto mientras el agua lo envolvía.

Aunque los detalles sobre su rescate no fueron confirmados oficialmente, usuarios reportaron que el animal fue puesto a salvo poco después. La escena simbolizó la lucha por la supervivencia que miles de habitantes y animales enfrentaron durante las inundaciones.

💔🐾 Conmueve Poza Rica



En Veracruz, un video muestra a un perrito aferrado a la reja de su casa mientras el agua inunda por completo la colonia Villa de las Flores.



El desbordamiento de los ríos dejó imágenes de angustia y esperanza.#FuerzaVeracruz pic.twitter.com/iF4dOrJWMO — Rupi Reportero - Noticias de Puebla (@RupiReportero_) October 11, 2025

Horas más tarde, otra historia de esperanza surgió en Álamo, Veracruz, un emotivo rescate captó la atención de miles de personas. En el video que circula en redes se observa cómo, en medio de la creciente del río Pantepec, se observa a un adulto mayor con uno de los perros que es sostenido con cuidado mientras dos personas colaboran para mantenerlo a salvo.

Gracias a la intervención de la Guardia Nacional y voluntarios locales, los 13 perritos pudieron ser puestos a salvo, ninguno resultó herido. La escena se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad durante las fuertes lluvias que afectaron la región.

@contenidonetomx Abuelito es rescatado con sus 13 perritos tras quedar atrapados por las inundaciones en Veracruz En el video se ve cuando el abuelito en medio de la inundación, camina con dificultad por el río Pantepec en Álamo, Veracruz. llevando en la mano uno de sus 13 perritos y fue ayudado por dos personas. Todos pudieron ser rescatados. ♬ sonido original - ContenidoNeto - ContenidoNeto

Los 13 perros fue rescatado por la Guardia Nacional. Según reportaron algunos medios, el hombre se había negado a abandonar el lugar mientras sus animales continuarán atrapados.

Finalmente, tras un operativo conjunto con voluntarios, los 13 perros fueron puestos a salvo junto con su dueño. Ninguno resultó herido.

👮‍♂️💙 ¡Policías con gran corazón!

En Poza Rica, los elementos de seguridad atienden a la ciudadanía y también rescatan a sus mascotas 🐾🐶#PozaRica #PolicíaHumana #ProtecciónYServicio pic.twitter.com/0ewudjYYAT — LaChispaMx (@LaChispaMX) October 11, 2025

Más allá de la viralidad, estos casos reflejan el papel crucial de la empatía y la cooperación en momentos de crisis. En Poza Rica, voluntarios locales han iniciado acopios de alimentos y medicinas para animales afectados, reforzando la idea de que la solidaridad también tiene cuatro patas.

En medio del desastre, Veracruz no sólo mostró la fuerza de su gente, sino también la compasión que florece incluso en las aguas más turbias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL