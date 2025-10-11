Héroes locales rescatan mascotas en medio de la inundaciones por lluvias en Veracruz | VIDEO

Las lluvias torrenciales que azotaron el norte de Veracruz durante los últimos días no sólo dejaron afectaciones materiales y evacuaciones masivas. En medio de la emergencia, historias de rescate animal se viralizaron en redes y mostraron el lado más solidario de la población ante la adversidad.
El primer caso que captó la atención ocurrió en Poza Rica, donde un perrito negro fue captado aferrándose con desesperación a una reja para evitar ser arrastrado por la corriente. El video, ampliamente compartido en X y Facebook, mostraba al animal exhausto mientras el agua lo envolvía.
Aunque los detalles sobre su rescate no fueron confirmados oficialmente, usuarios reportaron que el animal fue puesto a salvo poco después. La escena simbolizó la lucha por la supervivencia que miles de habitantes y animales enfrentaron durante las inundaciones.
Sube a 37 la cifra de muertos por fuertes lluvias, informa Protección Civil
Horas más tarde, otra historia de esperanza surgió en Álamo, Veracruz, un emotivo rescate captó la atención de miles de personas. En el video que circula en redes se observa cómo, en medio de la creciente del río Pantepec, se observa a un adulto mayor con uno de los perros que es sostenido con cuidado mientras dos personas colaboran para mantenerlo a salvo.
Gracias a la intervención de la Guardia Nacional y voluntarios locales, los 13 perritos pudieron ser puestos a salvo, ninguno resultó herido. La escena se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad durante las fuertes lluvias que afectaron la región.
Los 13 perros fue rescatado por la Guardia Nacional. Según reportaron algunos medios, el hombre se había negado a abandonar el lugar mientras sus animales continuarán atrapados.
Más allá de la viralidad, estos casos reflejan el papel crucial de la empatía y la cooperación en momentos de crisis. En Poza Rica, voluntarios locales han iniciado acopios de alimentos y medicinas para animales afectados, reforzando la idea de que la solidaridad también tiene cuatro patas.
En medio del desastre, Veracruz no sólo mostró la fuerza de su gente, sino también la compasión que florece incluso en las aguas más turbias.
