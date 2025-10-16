Este es el VIDEO original de la mujer de Torenza que desató todo

Un impactante video le está dando la vuelta al mundo y se trata de uno en el que una misteriosa mujer viajera llega al aeropuerto de Nueva York y entrega un pasaporte de un país llamado Torenza.

El clip ha dejado impactados a todos los usuarios de Internet, quienes han señalado que se trata de una mujer viajera del tiempo o viajera interdemensional, lo que ha desatado aún más las especulaciones.

¿Cuál es el video original de la mujer del pasaporte de Torenza?

El video original de la mujer con el pasaporte de Torenza se difundió en redes sociales, principalmente en TikTok, el cual ha causado revuelo.

Se trata de una grabación que presuntamente se hizo en el aeropuerto de JFK de Nueva York, se trata de un video en el que una mujer madura llega vestida con una túnica y un velo, como si fuera originaria de algún país árabe.

En la grabación, la mujer presuntamente identificada como Amara es atendida por una trabajadora del aeropuerto, quien es la persona encargada de revisar los documentos y afirma que no hallan el registro de la mujer. Sin embargo, a pesar de toda la confusión la trabajadora del aeropuerto, quien viste una playera roja, atiende a la mujer de manera amable y hasta con cierta gracia.

Imagenes de la mujer que viajaba desde Torenza ı Foto: Redes Sociales

Después en otra parte del video, la mujer del pasaporte es llevada a una sala por seguridad, ya que al no encontrar los datos del registro los agentes de migración querían indagar más al respecto.

Sin embargo, una vez que la mujer está ahí en la sala de espera, empieza a ocurrir lo inimaginable, la mujer empieza a desaparecer.

Según la información, la mujer dijo que ella no debería de estar ahí, una vez que se da cuenta de que nadie reconoce su pasaporte y empiezan a interrogarla.

La mujer indicó a los agentes de migración la ubicación de su país Torenza, pero fue un lugar en el pacífico que no hay nada. Algunos dicen que este país estaría entre España y Francia y otros afirman que estaría en la zona de países islámicos y que este país resultaría a consecuencia de la guerra en la zona. Sin embargo, los usuarios consideran que en el futuro existiría este país.

Pero los expertos en verificación aseguran que este video es falso y que está hecho con Inteligencia Artificial por lo que todo fue creado para generar controversia en las redes sociales.