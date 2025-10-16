¿Qué significa Torenza en la Biblia y qué relación tiene con la mujer viajera?

Recientemente se ha hecho viral un video en redes sociales en el que se puede observar a una mujer que viaja desde un país del que no se tiene registro alguno en el mapa global.

La mujer, que portaba un velo azul y se ve muy consternada, llevaba consigo un pasaporte perteneciente a Torenza, un país que no tiene ningún registro en el mapa y del que no existe ningún tipo de información.

Sin embargo, lo que despertó sospechas en las autoridades aeroportuarias al hacerle una entrevista, es que este pasaporte contaba con todas las características de un pasaporte real e incluso tenía sellos de visas de otros países.

Este tema ha causado miles de dudas entre los usuarios de redes sociales, entre las que se encuentran la posible ubicación de este país desconocido e incluso el origen bíblico de la palabra Torenza.

¿Dónde queda Torenza? ı Foto: Especial La Razón

¿Qué significa Torenza en la biblia?

Las conexiones que se han buscado con la palabra Torenza en la biblia apuntan a predicciones o mensajes que los internautas buscan, esto luego de presenciar el video de la misteriosa viajera de este país desconocido.

A pesar de esto, la palabra Torenza no existe en ninguna de las versiones de la biblia, pero esto no ha detenido a los usuarios, quienes buscan similitudes con otras palabras que sí se encuentran en la biblia.

Tal es el caso de la palabra torrentoso o torrentosa, la cuál es utilizada frecuentemente para describir el curso rápido, abundante, enérgico y turbulento que tiene el agua al desplazarse con fuerza.

Debido a la vestimenta que portaba la mujer en el video del aeropuerto JFK de Estados Unidos, las personas lo relacionan con Timoteo 2:9-15 de la biblia, en el que está escrito que las mujeres “las mujeres deben vestirse con ropa apropiada y arreglarse con modestia y buen juicio”

Todas las dudas que han surgido sobre este video y las relaciones que buscan de la palabra Torenza con la biblia ha dejado un poco intranquilos a algunos usuarios, quienes en comentarios de dichos videos apuntan que incluso podrían ser predicciones o mensajes.

“La tormenta de fuego que dice que ocurrirá después del acuerdo de paz” se lee en uno de los comentarios.

Mientras que en otro, apuntan a la posibilidad de una tormenta, pues “la historia siempre se repite, cada dos mil años Dios ha mandado un mensaje a la humanidad.”

Sin duda alguna todas las teorías que ha desatado este video apuntan a cosas similares o totalmente opuestas, pues inclusive se le ha relacionado con conexión entre otras dimensiones o con algunos otros casos virales de viajeros en el tiempo.

Comentarios de redes sociales sobre Torenza ı Foto: Redes Sociales