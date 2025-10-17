Este es el caso del hombre de Taured que vino de otro país como la mujer de Torenza

La historia real del hombre de Taured como la de la mujer de Torenza

El polémico caso de la mujer del pasaporte de Torenza ha revivido en redes sociales otro caso similar que es el del hombre de Taured, quien también parecía que provino de un país inexistente en el mapa.

Luego de que se vitalizó el video de una mujer con apariencia árabe en el aeropuerto JFK de Nueva York que venía de Japón y llegó con un extraño pasaporte expedido por el país Torenza, los usuarios recordaron otro caso parecido de un hombre que venía de Taured y que aseguran que provenía de otra dimensión.

El caso del hombre de Taured

El caso del hombre de Taured ocurrió en julio de 1954 en Japón, y su historia en ese tiempo parecía increíble y más de 50 años después sigue causando furor entre los usuarios.

Lo que sabe de este caso es que el hombre de Taured, identificado como Jenansfer Berhcordkk, según lo que se lee en el pasaporte del hombre.

El sujeto llegó a Japón en ese entonces y había entregado su pasaporte que dice que fue expedido por el Reino Unido de Taured, un país que no existe en el mapa.

El hombre de Taured aseguró que su país se encontraba entre Francia y España, pero en ese lugar que él menciona en realidad es Andorra, por lo que la gente empezó a especular que posiblemente este hombre venía de otro tiempo en donde presuntamente Andorra se habría convertido en la nación de Taured.

¿Quién era el hombre de Taured?

El hombre de Taured, según la información, en ese entonces tenía un aspecto d alrededor de unos 45 años de edad, además de que tenía el rostro con barba, en su pasaporte se puede apreciar una imagen de un hombre con barba.

Se dice que este hombre hablaba francés como su idioma natal, pero también logró comunicarse en otras lenguas.

Al sujeto lo llevaron a una habitación de hotel para retenerlo mientras los agentes de migración hacían las investigaciones correspondientes y cuando volvieron para buscar al hombre, éste había desaparecido, no saben cómo logró irse, pues en la habitación solo quedó su pasaporte de Taured.

Algunos usuarios consideran que se trataba de un viajero en el tiempo y otros más afirman que era un viajero interdimensional, pues él había dicho que su país tenía miles de años de existencia.

Sin embargo, el misterio sigue, pero tanto el caso del hombre de Taured como el de la mujer de Torenza son similares. Los usuarios afirman que el caso de la mujer es un video hecho con Inteligencia Artificial basado en la historia de Taured.