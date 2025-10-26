¿Qué es el cometa 3I Atlas y cuándo pasará por la Tierra?

Desde julio fue detectado un objeto estelar ajeno al sistema solar de la Tierra, nombrado como cometa Interestelar 3I/Atlas, que posiblemente será visible en los próximos meses.

Fue el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroide (ATLAS por sus siglas en inglés) ubicado en Río Hurtado, Chile, el primero en informar el avistamiento de este objeto estelar.

A partir de la primera vez en ser detectado, el cometa 3I/Atlas ha permanecido en observación y, recientemente, mostró un comportamiento inusual, por lo que la NASA activó su protocolo de defensa planetaria.

TE RECOMENDAMOS: Día de Muertos 10 calaveritas creativas para Día de Muertos

¿Qué es el cometa 3I/Atlas?

El cometa Interestelar 3I/Atlas es un objeto que proviene del exterior del sistema solar, y hasta el momento es el tercer objeto de esta naturaleza en ser observado desde la Tierra.

Debido a la forma hiperbólica de su trayectoria, los astrónomos categorizaron a este cometa como objeto interestelar, lo que quiere decir que su órbita no sigue una trayectoria alrededor del Sol.

Actualmente este cometa se encuentra a 348.859.587 kilómetros de la Tierra, se estima que la luz del cometa 3I/Atlas tarda aproximadamente 19 minutos y 23,6703 segundo en llegar a la Tierra.

Hasta el momento no se conoce la medida exacta de este cometa, pero debido a que este tiene un núcleo helado y una nube brillante de gas y polvo que lo rodea. Este objeto fue clasificado como cometa y no como asteroide.

Imagen ilustrativa de un cometa ı Foto: Especial

¿Cuándo pasará por la Tierra el cometa 3I/Atlas?

El cometa interestelar 3I/Atlas viaja a una velocidad bastante elevada, de aproximadamente 61 kilómetros por segundo, y se espera que aumente conforme se acerque al Sol.

Se espera que entre el 29 y el 30 de octubre el cometa 3I/Atlas alcance su punto más cercano al Sol, aproximadamente a 20 millones de kilómetros.

De acuerdo con la NASA, el cometa 3I/Atlas será visible en la Tierra después de septiembre, por lo que se estima que para principios de diciembre de este año pueda observarse de nueva cuenta con un telescopio.

A pesar de que la NASA activó el protocolo de vigilancia planetaria, se afirmó que el cometa 3I/Atlas no representa peligro para la Tierra ya que este no se acercará a más de 1.6 unidades astronómicas, es decir, unos 240 millones de kilómetros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.