Krispy Kreme entrega donas GRATIS HOY 31 de octubre; ¿cómo obtener la tuya?

Krispy Kreme regala donas a quienes cumplan con este requisito HOY 31 de octubre.

¡Ya es Halloween! Esta tradición, aunque con origen en Estados Unidos, es también muy popular en México y nos regala año con año imágenes de miles de personas disfrazadas de fantasmas, vampiros y todos los monstruos de la cultura popular. Krispy Kreme se suma a esta fiesta con una promoción espectacular.

La famosa marca de donas no se queda fuera del Halloween y, como es tradición en días especiales, regalará postres a quienes demuestren que pasarán este día con su mejor espíritu festivo.

Halloween es la fecha más esperada por muchas personas para lucir sus mejores disfraces. ı Foto: Especial

Si quieres festejar Halloween con un buen sabor de boca, toma nota, porque te contamos cómo ganarte una dona gratis de Krispy Kreme.

TE RECOMENDAMOS: Disfraces fáciles 5 disfraces sencillos de niño para Día de Muertos

¿Cómo obtener una dona GRATIS de Krispy Kreme HOY 31 de octubre?

Krispy Kreme se suma a las festividades de Halloween hoy 31 de octubre y si eres una persona apasionada de esta “tenebrosa” fecha, y vives con el espíritu festivo a flor de piel, entonces ¡esta promoción es para ti!

Imagen ilustrativa de Krispy Kreme. ı Foto: Especial

A través de sus redes sociales, Krispy Kreme anunció que hoy, 31 de octubre, día que se festeja Halloween, regalará donas en todas sus sucursales.

La promoción consiste en que entregarán una dona original (con glaseado clásico) a quienes asistan a sus sucursales con un disfraz alusivo a la fecha de hoy (debes llevarlo puesto, no se vale hacer trampa).

Así que, si festejas Halloween y, además, quieres complementar tu celebración con un postre delicioso, ¡no desperdicies la oportunidad!

¡A todos los monstruos, brujas y fantasmas! 🧟🧛👻 MAÑANA, 31 de octubre, visiten su Krispy Kreme preferido con su mejor... Publicado por Krispy Kreme México en Jueves, 30 de octubre de 2025

Esta promoción es válida en todas las sucursales de Krispy Kreme, excepto en aquellas ubicadas dentro de Liverpool y aeropuerto, ni en otras tiendas donde se vendan sus productos, como Chedraui, Walmart y Oxxo.

Además, la entrega de la recompensa es limitada a disponibilidad, ¡así que date prisa! Ve temprano para que no te pierdas de esta promoción. Recuerda que puedes consultar el directorio de sucursales en ESTE ENLACE.

Krispy Kreme presenta sus donas de Halloween

Como sabes, Krispy Kreme ofrece donas especiales conforme a la temática de la temporada. Mientras que hace unos meses la especialidad fueron donas de Harry Potter, ahora es el turno de las especiales de Halloween.

Así, actualmente en Krispy Kreme podrás encontrar donas de Katrina, Calabaza y Drácula, cada una con un sabor y diseño especiales y representativos de la época.

Puedes encontrarlas en sucursal o por docena con envío a domicilio a través de su página web.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am