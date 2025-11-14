Pingüinos escapan de orca brincando a un bote en emocionante VIDEO; ¿es real?

Pingüinos logran subir a bote y escapar de orcas que los iban a devorar, según un video en redes.

La naturaleza nos fascina con sus maravillas día con día. Desde formaciones naturales de árboles y plantas que nos deslumbran con sus patrones y colores, hasta comportamientos animales que nos sorprenden por su similitud con los humanos. Fue el caso de un video donde un grupo de pingüinos se salva de un grupo de orcas, que se hizo viral en redes.

A través de medios digitales, circuló un video que asombró a los aficionados de la fauna marina, en donde se mira a un grupo de pingüinos lograr una hazaña como de película: con sus sorprendentes habilidades de nado, los miembros del grupo brincan a un bote conducido por humanos y se salvan de ser atacados por unas orcas.

Imagen ilustrativa de una orca. ı Foto: Libre

Las orcas son conocidas como super depredadores del océano, es decir, están encima de la cadena alimentaria y devoran a una gran cantidad de especies, entre ellas los pingüinos. Por lo tanto, emocionó a los internautas que el grupo de pingüinos lograra salvarse de uno de sus depredadores naturales.

Se desconoce qué pasó después de que los pingüinos lograran brincar al bote, si fueron transportados a un lugar más seguro, para evitar ser devorados por las orcas. Sin embargo, la escena fue una muestra de la supervivencia animal.

¿Es real el video de los pingüinos que se salvan de las orcas en un bote?

Si también te emocionaste con el video de los pingüinos que brincan a un bote y se salvan de ser devorados de un grupo de orcas, lamentamos decepcionarte, pero es muy probable que este video sea falso, es decir, generado con inteligencia artificial.

Aunque este video luce muy realista y convincente, una mirada atenta revela detalles que dejarían de manifiesto su calidad artificial.

Pingüinos lucen un aspecto artificial, lo que sugiere que el video es falso. ı Foto: Captura de video

En algunos momentos, se aprecia cómo los pingüinos y las orcas se fusionan en una sola figura, lo que sugiere un error en la generación del video, los cuales son comunes para la inteligencia artificial, a pesar de lo avanzada que está.

Además, cuando el video se enfoca a los pingüinos, estos muestran una textura poco natural, como si estuvieran hechos de plástico.

¡Cuidado al leer noticias! Puedes encontrar información generada con IA. ı Foto: LIbre

Por lo anterior, es casi seguro que este video está generado con inteligencia artificial. Es necesario ser cuidadoso al leer noticias y consumir videos en redes sociales, pues estas nuevas herramientas han provocado nuevas olas de desinformación a través de videos falsos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am