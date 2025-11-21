Cae baño portátil en transitada avenida y deja ‘desastre’ de desechos | VIDEO

Baño público cae sobre la autopista... y deja regados todos los desechos que tenía acumulados.

Dicen que las mayores bendiciones de la vida son “como caídas del cielo”. Desafortunadamente, algunos no corren con la misma suerte… como ocurrió con un grupo de conductores en una transitada carretera a quienes del cielo les cayó ¡un baño público! Que derramó sus desechos por todo el asfalto.

Este desafortunado episodio ocurrió en Sevilla, España, cuando, del Puente del Centenario, cayó un retrete portátil justo en medio del tráfico, justo en el momento en el que circulaba una decena de automóviles, según quedó registrado en un video.

En la grabación se mira cómo la caída provoca una explosión de polvo… aunque, de acuerdo con las personas que grabaron el video, la misma podría haber sido todos los desechos fecales que estaban en el contenedor, liberados por la caída.

🚽🌉 Un baño portátil cae desde el Puente del Centenario de Sevilla, golpea el asfalto y deja la carretera llena de residuos fecales: "Mira toda la mierda, illo"



👉No hubo heridos ni daños materiales graves, ya que el carril estaba cerrado al tráfico en ese momento pic.twitter.com/lyvdaQVFSb — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 21, 2025

“¡Illo, que se ha caído, compadre! Toda la mierda, ahí, illo. No había nadie, ¿no? ¡No había nadie de milagro!”, dice una de las personas que graba el video.

La caída del retrete provocó tráfico sobre el Puente del Centenario, y equipos de seguridad se movilizaron para contener el impacto del accidente.

Lo anterior debido a que, según quedó registrado en el video, el baño portátil, al caer, dejó regados sobre el asfalto todos los desperdicios que estaban acumulados. Así que no solo era una imagen muy desagradable de ver, ¡sino que seguramente olía horrible!

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente no dejó ningún herido, y el baño portátil no cayó sobre ningún automóvil, pues el accidente se registró en una hora en la cual había poco tráfico.

Por lo anterior, se registró que este accidente no pasó a mayores, aunque sin duda dejó una escena muy desagradable, aunque curiosa y surrealista, para los transeúntes.

Aunque no se dieron más detalles de este incidente, se presume que el baño portátil estaba siendo descargado tras finalizar obras de reparación sobre el Puente del Centenario. A pesar de ello, se desconoce por qué el retrete se venció de los cables y cayó sobre el asfalto.

Sin embargo, el video, a pesar de parecer gracioso o divertido, levantó algunos cuestionamientos sobre la seguridad de estas obras, pues si el equipo utilizado no es capaz de sostener un retrete, el mismo riesgo se prevé para piezas más pesadas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am