Noche de las Estrellas 2025: ¿Cuándo es y cómo verla?

La Noche de las Estrellas es un evento científico en el que se cuenta con talleres, conferencias y hasta observaciones astronómicas disponibles por la noche para el público en general.
Este año la Noche de las Estrellas contará con 118 sedes en todo el país, y también tendrá dos sedes en Guatemala, por lo que este evento de iniciativa nacional podrá brindar esta experiencia astronómica a nivel nacional.
Este año se celebra el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, debido a que la tecnología cuántica revolucionó a la física, por lo que se han podido desarrollar muchas aplicaciones, de acuerdo con la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez.
¿Cuándo es y cómo ver la Noche de las estrellas 2025?
Este año, la edición número 17 del evento de divulgación científica llamado Noche de las Estrellas se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, y en su página oficial cuentan con un mapa disponible para ubicar las 120 sedes que tendrán.
Algunas de las sedes que tendrán en la CDMX y el área metropolitana son:
- Estadio Olímpico Universitario
- Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental del Bosque de Chapultepec
- Parque Ecológico de Xochimilco
- Bosque de Tláhuac
- Iztapalapa
- Ecatepec
- Parque Naucalli
- Museo Tezozomoc del IPN
- Planetario Luis Enrique Erro del IPN
- Chimalhuacán
- Ixtapaluca
En cuanto a la Ciudad Universitaria de la UNAM, este evento se realizará el 29 de noviembre en las Islas de CU desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas, y el acceso a este evento es gratuito.
Durante la Noche de las Estrellas 2025 en CU se realizará un homenaje a Julieta Fierro, además se contará con un espectáculo de drones, planetarios, telescopios, conferencias, talleres, experimentos y música.
Aunque en el evento tendrán telescopios disponibles, también puedes llevar tu propio telescopio, pero para ello debes hacer un registro en un formulario, y a las 100 primeras personas que se registren se les dará una playera conmemorativa del evento.
Por otra parte, en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental se podrán disfrutar de varios talleres disponibles para todas las personas, como armar tu propio telescopio casero, conocer y orientar las estrellas con un caleidoscopio o conocer información sobre el calendario cósmico.
Este evento se realizará desde las 18:00 horas y terminará a las 21:00 horas, y en este se podrá disfrutar de talleres, charlas, juegos, demostraciones, música y danza relacionados con la astronomía, y el costo del ingreso es de 38 pesos para la comunidad en general y de 18 pesos para comunidad estudiantil, docentes, niñas y niños.