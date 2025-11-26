Noche de las Estrellas 2025: ¿Cuándo es y cómo verla?

La Noche de las Estrellas es un evento científico en el que se cuenta con talleres, conferencias y hasta observaciones astronómicas disponibles por la noche para el público en general.

Este año la Noche de las Estrellas contará con 118 sedes en todo el país, y también tendrá dos sedes en Guatemala, por lo que este evento de iniciativa nacional podrá brindar esta experiencia astronómica a nivel nacional.

Este año se celebra el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, debido a que la tecnología cuántica revolucionó a la física, por lo que se han podido desarrollar muchas aplicaciones, de acuerdo con la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Mapa de la Noche de las Estrellas 2025 ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo es y cómo ver la Noche de las estrellas 2025?

Este año, la edición número 17 del evento de divulgación científica llamado Noche de las Estrellas se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, y en su página oficial cuentan con un mapa disponible para ubicar las 120 sedes que tendrán.

#BoletínUNAM Este sábado, en 118 sedes del país, se celebra la Noche de las Estrellas > https://t.co/JNOf1JeHzY pic.twitter.com/mO63iceZJv — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) November 25, 2025

Algunas de las sedes que tendrán en la CDMX y el área metropolitana son:

Estadio Olímpico Universitario

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental del Bosque de Chapultepec

Parque Ecológico de Xochimilco

Bosque de Tláhuac

Iztapalapa

Ecatepec

Parque Naucalli

Museo Tezozomoc del IPN

Planetario Luis Enrique Erro del IPN

Chimalhuacán

Ixtapaluca

Mapa de la Noche de las Estrellas 2025 CDMX y Área metropolitana ı Foto: Captura de pantalla

En cuanto a la Ciudad Universitaria de la UNAM, este evento se realizará el 29 de noviembre en las Islas de CU desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas, y el acceso a este evento es gratuito.

Durante la Noche de las Estrellas 2025 en CU se realizará un homenaje a Julieta Fierro, además se contará con un espectáculo de drones, planetarios, telescopios, conferencias, talleres, experimentos y música.

Aunque en el evento tendrán telescopios disponibles, también puedes llevar tu propio telescopio, pero para ello debes hacer un registro en un formulario, y a las 100 primeras personas que se registren se les dará una playera conmemorativa del evento.

Programa cultural Noche de las Estrellas CU ı Foto: Captura de pantalla

Por otra parte, en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental se podrán disfrutar de varios talleres disponibles para todas las personas, como armar tu propio telescopio casero, conocer y orientar las estrellas con un caleidoscopio o conocer información sobre el calendario cósmico.

Este evento se realizará desde las 18:00 horas y terminará a las 21:00 horas, y en este se podrá disfrutar de talleres, charlas, juegos, demostraciones, música y danza relacionados con la astronomía, y el costo del ingreso es de 38 pesos para la comunidad en general y de 18 pesos para comunidad estudiantil, docentes, niñas y niños.