¿Cuándo es el primer domingo de adviento 2025?

Durante la temporada decembrina en algunos hogares se tiene la costumbre de colocar una corona de adviento, con la finalidad de prepararse para el inicio de la navidad.

La palabra adviento proviene del latín adventus, que significa venida, y este es el primer periodo del año litúrgico cristiano, por lo que esto marca un periodo para prepararse de manera espiritual para el nacimiento de Cristo.

Durante los 4 domingos que comprende la corona de adviento las y los creyentes se preparan para recordar el pasado y esperar con esperanza la llegada de Jesús, por lo que es una temporada de reflexión y oración.

Corona de Adviento ı Foto: Especial

¿Cuándo es el primer domingo de adviento?

La corona de adviento está conformada por un follaje verde en forma de círculo, y en este se colocan tres velas moradas, una rosa, y al centro del círculo se coloca un cirio o una vela blanca.

Estas velas se deben encender los cuatro domingos de adviento, y estos comienzan antes de las vísperas de navidad, con la finalidad de preparar a los fieles para el nacimiento del niño Dios.

Este 2025 el primer domingo de adviento es el 30 de noviembre, y en este día debe prenderse una vela morada, y en algunos hogares se acostumbra a rezar y a cantar villancicos cuando se encienden las velas.

Los domingos de la corona de adviento de este 2025 serían los siguientes:

Domingo 30 de noviembre: Se enciende una vela morada

Domingo 7 de noviembre: Se enciende una vela morada

Domingo 14 de noviembre: Se enciende una vela rosa

Domingo 21 de noviembre: Se enciende una vela morada

Miércoles 24 de diciembre: Se enciente el cirio o la vela blanca durante la cena

Lecturas de pasajes de la biblia de los domingos de adviento

Durante los domingos de adviento, además de rezar y cantar villancicos, también se tiene la costumbre de leer algunos pasajes bíblicos, y estas lecturas pueden variar en cada Iglesia.

Sin embargo, frecuentemente se hace la lectura del antiguo testamento o del nuevo testamento, y algunas de esas lecturas son las siguientes:

Primer domingo: Isaías 2,1-5; Salmo 121 1-8; Romanos 13, 11-14a; Mt. 24, 37-44.

Segundo domingo: Isaías 11,1-10; Salmo 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17; Romanos 15, 4-9; Mt. 3, 1-12.

Tercer domingo: Isaías 35, 1-6a 10; Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10; Santiago 5, 7-10; Mt. 11, 2-11.

Cuarto domingo: Isaías 7, 10-14; Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Romanos 1, 1-7; Mt. 1, 18-24.