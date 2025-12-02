Los calendarios de adviento se colocan días previos antes de la navidad para que las personas puedan tener un conteo previo a la llegada de este día tan esperado, e incluso existen vesiones para niños.

Con los calendarios de adviento las niñas y los niños pueden ir contando cada día antes de la llegada de la navidad y Santa Claus, y algunos de estos tienen 12 días, mientras que otros incluyen los 24 días previos a la navidad.

Pese a que ya han pasado los primeros días de diciembre, aún es un buen momento para adquirir un calendario de adviento para niños, por lo que en La Razón te compartimos dónde puedes adquirir alguno y cuál es su precio.

Calendario de adviento ı Foto: Especial

¿Dónde comprar un calendario de adviento para niños y cuál es su precio?

En internet pedes encontrar calendario de adviento para niños a precios muy accesibles, pues en tiendas como amazon hay calendarios de adviento disponibles incluso por menos de 300 pesos.

Los calendarios de adviento para niños más económicos contienen productos como llaveros de acrílico de los personajes de Las Guerreras K-Pop, o mini figuras de Brainrot, así como algunos squishy navideños.

Algunos calendarios de adviento también tienen costos más elevados, pues en algunos puedes encontrar 24 piezas de slime por 400 pesos, y en otros puedes encontrar 24 figuras de Funko Pop por 900 pesos.

Calendario de adviento navideño para niños ı Foto: Captura de pantalla

También existen calendarios de adviento para niños más interactivos, como los que tienen piezas para construir pieza a pieza una villa navideña con un Santa Claus y otros elementos navideños como un pino con regalos.

En tiendas físicas también puedes encontrar calendarios de adviento para niños cn diversas temáticas como en Costco, Liverpool, Walmart, Bodega Aurrera, Sears, Palacio de Hierro y otras.

¿Cómo hacer un calendario de adviento?

Si no quieres comprar un calendario de adviento que ya esté armado también puedes hacer uno desde cero, y además con esta actividad puedes pasar un tiempo agradable en compañía de los más pequeños del hogar.

Para hacer un calendario de adviento en casa puedes utilizar una caja de cartón en la que podrás colocar entre 12 y 24 espacios para poner los regalos sorpresa para las niñas y los niños.

Si quieres hacerlo más sencillo, puedes hacer un árbol o una galleta de jengibre con fieltro y colocarle con adhesivo 12 o 24 bolsitas para que puedas colocar dentro algún detalle sorpresa.

Calendario de adviento casero ı Foto: Especial

Los regalos pueden ser cosas simples como juguetes pequeños, dulces, chocolates, cosas para hacer dibujos o cualquier artículo que pueda ser utilizado en las actividades favoritas del niño o la niña.

Si no quieres armar una estructura también puedes comprar 24 o 12 sorpresas, envolverlas y colocarle un número al azar a cada envoltura para que el niño o la niña pueda abrir uno cada día antes de navidad.

Los calendarios de adviento son una oportunidad para agregar un toque distinto a las festividades decembrinas, y para que la espera de la llevada de la navidad sea aún más divertida y llena de magia.