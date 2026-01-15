¿Cuándo es el próximo eclipse lunar total del 2026?

Si eres una persona apasionada de la astronomía probablemente te estés preguntando cuándo es el próximo eclipse total de Luna este 2026, pues este año se esperan dos eclipses lunares.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, anualmente pueden ocurrir entre 4 y 7 eclipses, y estos son tanto lunares como solares, y regularmente ocurren de manera equitativa.

Para el 2026 se espera que ocurran dos eclipses de Sol y dos eclipses de Luna, sin embargo, los cuatro eclipses no podrán ser vistos en todo el mundo, pues incluso uno de estos sólo será visible en Europa.

¿Cuándo es el próximo eclipse lunar total?

El primer eclipse lunar total del 2026 ocurrirá el 3 de marzo, y este será visible en América, Asia y Australia, mientras que el segundo eclipse de Luna del año pasará entre el 27 y 28 de agosto, en dode se espera un eclipse lunar parcial que será visible en América, Europa y África.

El eclipse lunar total del 3 de marzo del 2026 podrá verse en varias partes del país, por lo que es una oportunidad ideal para poder apreciar la Luna roja que alcanzará su punto máximo alrededor de las 05:30 horas.

El eclipse lunar parcial de agosto del 2026 será visible en México desde la noche del jueves 27, y se estima que este fenómeno alcance su punto máximo a las 22:10 horas, culminando alrederor de las 01:00 horas del 28 de agosto.

¿Cuándo hay lunas llenas en 2026?

Para el 2026 se espera que las Lunas Llenas iluminen el cielo nocturno durante las siguienes fechas:

Enero: Sábado 3 de enero

Febrero: Domingo 1 de febrero

Marzo: Martes 3 de marzo

Abril: Jueves 2 de abril

Mayo: Viernes 1 de mayo y domingo 31 de mayo

Junio: Martes 30 de Junio

Julio: Miércoles 29 de Julio

Agosto: Viernes 28 de agosto

Septiembre: Sábado 26 de agosto

Octubre: Lunes 26 de octubre

Noviembre: Martes 24 de noviembre

Diciembre: Jueves 24 de diciembre

Las Lunas Llenas son una de las fases lunares más esperadas por muchas personas que deciden aprovechar esta noche para realizar diversos rituales asociados con la enería del satélite natural de la Tierra.

Sin duda alguna las etapas de la Luna y los fenómenos astronómicos que ocurren con el satélite son de los más esperados cada año por los amantes de los cuerpos celestes.

