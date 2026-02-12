¿Quién es el hombre que saltó en paracaídas desde el Hotel Riu en Guadalajara?

El arriesgado salto desde lo alto del Hotel Riu Plaza Guadalajara ocurrió el domingo 8 de febrero y provocó una inmediata movilización de autoridades municipales, luego de que un joven se lanzara desde la terraza del inmueble sin permisos ni protocolos de seguridad.

El descenso se realizó desde una altura aproximada de 204 metros, entre los pisos 41 y 42 del edificio. En los videos que circularon en redes sociales se observa al joven colocarse sobre el borde de cristal del Rooftop Bar 360, mientras trabajadores del lugar intentaban convencerlo de no hacerlo. Antes de saltar, respondió con calma que se trataba de un salto y se arrojó al vacío.

Segundos después abrió su paracaídas, lo que le permitió planear durante cerca de 21 segundos hasta aterrizar en la Glorieta de la Estampida, en el cruce de López Mateos y Niños Héroes, una de las zonas con mayor tránsito vehicular y peatonal de la ciudad.

Respecto a los videos que circulan donde se observa a una persona lanzarse en paracaídas desde la terraza del Hotel Riu, en la colonia Chapalita, informamos que la noche de este martes, el Gobierno de Guadalajara realizó una inspección a través de Inspección y Vigilancia, en… pic.twitter.com/fPE7PTf0fu — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) February 11, 2026

¿Quién es el hombre que saltó?

Sobre su identidad, de manera preliminar se presume que se trata de un creador de contenido apodado “Jarro”, aunque hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente su nombre. Las autoridades buscan identificar plenamente al joven y a por lo menos seis personas más que habrían participado en la logística del salto, incluido el conductor del vehículo de escape.

Tras tocar tierra, el hombre corrió hacia una camioneta que lo esperaba para huir del lugar. Las autoridades ya identificaron el vehículo como una pick-up Nissan Frontier de color azul, pieza clave en la investigación en curso.

Las investigaciones se centran en establecer responsabilidades por este acto que puso en riesgo tanto al propio saltador como a peatones y automovilistas. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en espacios elevados y la difusión de retos extremos en redes sociales.

🚨😱 De viral a sanción: clausuran terraza del Hotel Riu Plaza Guadalajara tras salto en paracaídas.



Un hombre se lanzó desde el piso 41 del Rooftop Bar 360 pese a que empleados le advertían: “Señor, no se puede”. El sujeto saltó, abrió el paracaídas y aterrizó en la Glorieta La… pic.twitter.com/4OtDA47Nyk — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 11, 2026

