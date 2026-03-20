¿Qué significa regalar flores amarillas el 21 de marzo?

Esto es lo que debes de saber

Cada 21 de marzo, con la llegada de la primavera, las flores amarillas se convierten en protagonistas de una tendencia que ha trascendido generaciones y plataformas digitales. Lo que antes era un símbolo estacional, hoy representa un gesto cargado de significado emocional, especialmente entre jóvenes.

Día de las flores amarillas en septiembre ı Foto: Pexels

¿Por qué se regalan flores amarillas?

El origen de esta práctica no es reciente, pero sí su reinterpretación. Tradicionalmente, el color amarillo ha estado vinculado con la alegría, la energía y la amistad. Sin embargo, en los últimos años su sentido ha evolucionado hacia el terreno romántico, impulsado en gran medida por la cultura pop y las redes sociales.

Uno de los detonantes más claros es la influencia de la telenovela argentina Floricienta, donde el acto de regalar flores amarillas simboliza una promesa de amor.

Esta referencia fue retomada por usuarios en plataformas como TikTok e Instagram, quienes popularizaron la idea de que recibir este tipo de flores equivale a un gesto de interés amoroso o incluso una declaración afectiva.

En este contexto, el 21 de marzo adquirió un nuevo significado. Además de marcar el inicio de la primavera, se consolidó como una fecha clave para expresar sentimientos.

Los jóvenes —principalmente— esperan recibir flores amarillas como una señal de reciprocidad emocional, lo que ha generado presión social y conversación digital en torno al tema.

Las flores amarillas funcionan así como un “lenguaje compartido” que simplifica la expresión emocional en una era dominada por lo inmediato.

Las mujeres son quienes más reciben flores amarillas el 21 de marzo y septiembre. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

En términos culturales, el fenómeno refleja cómo tradiciones aparentemente simples pueden resignificarse con el tiempo, adaptándose a nuevas narrativas. Hoy, regalar flores amarillas ya no es solo un detalle estético, es un acto simbólico.

Así, entre filtros, videos virales y referencias televisivas, las flores amarillas florecen no solo en primavera, sino también en el imaginario colectivo digital.

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MSL