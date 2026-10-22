¿Qué es PHP y por qué tiene en alerta a Internet?

Recientemente se descubrió que el lenguaje PHP presentó fallos graves que son utilizados por los ciberdelincuentes para extraer datos confidenciales de los usuarios que ingresan a distintas plataformas.

La División Cibernética del Buró Federal de Investigación (FBI, por su siglas en inglés) informó este miércoles que se identificaron dos vulnerabilidades críticas en el lenguaje de programación PHP que se utiliza en páginas y aplicaciones web.

Precisaron que dichas vulnerabilidades “podrían permitir a ciberdelincuentes ejecutar código de forma remota en el núcleo de PHP, comprometiendo potencialmente datos y redes confidenciales”.

Por tanto, invitaron a las organizaciones a tomar las siguientes medidas, ante las vulnerabilidades CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619 detectadas:

Si una actualización inmediata no es factible, se recomienda que las organizaciones desconecten el sistema hasta que se pueda mitigar por completo

Actualizar inmediatamente las instalaciones de PHP afectadas siguiendo las directrices enhttp://php.net , priorizando los sistemas con acceso a Internet y los productos de proveedores que incluyen PHP

Supervisar los servidores web en busca de actividad sospechosa, incluidos los procesos PHP que inician inesperadamente shells de comandos o descargan archivos

En caso de encontrar indicios de compromiso, aislar los sistemas afectados, conservar los registros de tu servidor web y de PHP, e infórmalo a la oficina local del FBI o por medio de su página web

Two critical vulnerabilities have been identified in PHP, a widely used programming language that powers websites and web applications. These vulnerabilities (CVE-2026-109618 and CVE-2026-109619) could allow malicious cyber actors to remotely execute code in PHP core, potentially… pic.twitter.com/tnwiQv5v0F — FBI Cyber Division (@FBICyberDiv) October 21, 2026

Por su parte, PHP lanzó una actualización de mantenimiento para la rama 8.5, con la finalidad de solucionar las vulnerabilidades detectadas, por lo que los sistemas afectados deben actualizarse.

Esta actualización incluye 90 correciones de errores en 29 componentes:

Core, BCMath, BZ2, CLI, DOM, FFI, FTP, GD, INTL, LEXBOR, MBSTRING, MYSQLI, YSQLND, OPCACHE, OPENSSL, PCNTL, PDO, PDO_DBLIB, PDO_Firebird, PGSQL, READLINE, REFLEXIÓN, SESIÓN, SIMPLXML, SOAP, SQLITE, ESTÁNDAR, ORDENADO, ZLIB.

PHP 8.5.12 released - 90 fixes in 29 components, including security fixes (CVE-2026-109618, CVE-2026-109619).



Changelog + downloads: https://t.co/q5agMkUfNe — php-net (@php_net) October 21, 2026

¿Qué es PHP?

El Preprocesador de hipertexto (PHP) es un lenguaje de programación de código abierto que se utiliza en el desarrollo de páginas y aplicaciones web que se ejecuta en el lado del servidor.

Este lenguaje es utilizado para que las páginas web sean dinámicas, para gestionar bases de datos, procesar formularios, administrar el inicio de sesión y las cookies.

También se utiliza en plataformas de contenido escrito como WordPress, Joomla, Drupal o Moodle, y para las tiendas online o APIs que conectan las aplicaciones con los servidores.

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