VIDEO. Una chimpancé mira conmovida el cielo por primera vez, tras estar encerrada toda su vida

Estuviste encerrada 29 años de tu vida. Durante ese tiempo, no veías nada que no fueran los barrotes de una jaula en la que no sabías por qué te tenían aprisionada. No conocías el sol, el cielo, las estrellas, la noche. Hasta hoy. El milagro sucedió y hoy, Vainilla, ya puedes maravillarte con cosas que los seres humanos de a poco vamos destruyendo.

Vainilla es una chimpancé que pasó 29 años de su vida encerrada, cuya historia se hizo viral luego de permanecer casi tres décadas en una jaula y maravillarse al observar por primera vez el cielo. Sus ojos muestran lo fantástico y lo inocente que resultan las reacciones de los animales que, durante años, han sido maltratados.

Vainilla se mostró asombrada el ver por primera vez el cielo. Especial

Vainilla, una chimpancé que vivió 29 años encerrada

Después de casi tres décadas, Vainilla fue liberada y miró el cielo por primera vez en su vida. El rostro de esta chimpancé fue de un total asombro al ver el cielo, aunque al principio se veía un poco más reservada y temerosa de lo que le esperaba afuera de esta jaula que fue "su casa" durante toda su vida.

Esta tierna chimpancé fue parte de un programa de experimentos en un laboratorio de primates en Estados Unidos, en donde hacían pruebas de diferentes industrias en animalitos. Gracias a la fundación Save The Chimps, la pequeña Vainilla vivirá en más libertad y podrá ver el cielo las veces que ella quiera.

La chimpancé estuvo encerrada 29 años de su vida. La Razón

¿Podrá ser liberada totalmente?

Lamentablemente no. Vainilla estuvo tanto tiempo encerrada que no puede ser llevada a un espacio silvestre porque no tiene las habilidades suficientes para subsistir.

La jaula en la que estuvo encerrada apenas era de un metro y medio cuadrado, y aunque durante su rescate fue trasladada a un refugio, ella no había tenido la oportunidad de ver el cielo. Save The Chimps, el santuario de animales ubicado en Fort Pierce, en Florida, logró liberarla y ahora provocan que socialice con más primates y que puedan, todos, ver el sol cada que así se les antoje.