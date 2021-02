Critican a Carlos Name por historias para "buscar" a alumnos de "El Internado: Las Cumbres"

El famoso influencer Carlos Name volvió a ser tendencia en las redes sociales por sus misteriosas historias de Instagram en las que busca a alumnos desaparecidos de El Internado: Las Cumbres, la nueva serie de Amazon Prime.

La serie se estrenó este viernes 19 de febrero en la plataforma de streaming y Carlos Name se sumó a la promoción de la serie al crear una historia paranormal de las que normalmente acostumbra a publicar.

En la primera historia de Instagram le llega un paquete de Amazon Prime en el que dice que es aceptado para ingresar a El Internado: Las Cumbres, después se conecta para platicar con sus compañeros y misteriosamente desaparecen.

Carlos Name sube una historia,automáticamente yo: pic.twitter.com/aJPzql8cSH — Jocelyn Sinecio 👼🏻 (@JocelynSinecio9) February 20, 2021

Entonces Carlos Name pidió ayuda a sus millones de seguidores para que lo ayudaran a resolver el misterio. En la trama de su historia Carlos Name va al Internado y en su trayecto le ocurren cosas muy extrañas.

Encuentra a un encapuchado en el metro, encuentra una bolsa de regalo en la calle y afirma que la abrirá hasta la tarde de este día.

Querido Carlos Name, se le llaman "estrellas". pic.twitter.com/EYXRt19Lfh — Billie. (@DaniMMaya) February 20, 2021

Critican a Carlos Name en redes

Sin embargo, los usuarios de Internet están convencidos de que sus historias se ven muy falsas, pues no es la primera vez que lo acusan de que todo su contenido es inventado por él.

En Twitter Carlos Name se volvió tendencia y los cibernautas pidieron no creen en sus historias y hasta cancelarlo para que no siga difundiendo sus historias, ya que muchos usuarios creen que es verdad lo que el joven publica.

Anonymous: Carlos Name es un mentiroso y ya no creemos en tus historia y ya deja de fumar ésa mierd@. pic.twitter.com/1XnN83IzPq — Mr.Monpollo (@MMonpollo) February 20, 2021

Yo viendo que empezó a nevar en la supuesta estación del tren de carlos name pic.twitter.com/f5X6kNxoPQ — αпα ρασℓα 🌻 (@Equissoypao_) February 20, 2021