Mauricio López, conocido como Mau Wow en Exatlón México, confesó la razón por la que rechazó la medalla que le ofreció Heliud Pulido en el reto de eliminación de este 21 de febrero.

El atleta de Exatlón México visitó el programa de Venga La Alegría y ahí contó detalles de lo que se vivió en el programa del domingo.

Los conductores del programa transmitieron un momento clave en el duelo de eliminación en el que Mau Wow rechazó la medalla transferible que le ofreció su compañero de equipo Heliud Pulido.

El deportista de Parkour señaló que la razón por la que no aceptó la medalla fue porque no se la ganó él y prefiere que sea el propio Heliud quien la use cuando llegue el momento de que esté en alguna eliminación.

“Una razón para mí es que cada quien se gana sus medallas, yo creo que se las merece, que la use él, es más justo que cada quien tenga las suyas, que la use quien se la ganó”, dijo Mau Wow de Exatlón México.

Asimismo, el atleta de Exatlón México dijo que no quería desperdiciar la medalla sabiendo que su rendimiento no era el suficiente para poder lograr su permanencia en el reality show.

“Si yo llevara un porcentaje, un score más cerrado, uno a uno, sí la iba a aceptar, no quería que se desperdiciara”, comentó.

Fans aplauden que Mau Wow no haya usado medalla en Exatlón México

Los fans de Exatlón México aplaudieron que el atleta se haya negado a usar la medalla que le ofreció Heliud y es que aseguraron que su salida fue como un verdadero grande.

Incluso lo compararon con Pato Araujo, pues los fans de Exatlón México señalaron que si el líder rojo hubiera estado en eliminación hubiera aceptado todas las medallas posibles con tal de no irse del programa.