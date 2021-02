Doris del Moral de Exatlón México se volvió una de las competidoras más fuertes del programa, sin embargo, el camino que ha recorrido no ha sido fácil, ya que confesó en sus inicios como atleta sufrió bullying.

Doris del Moral obtuvo su segunda medalla convencional consecutiva, lo que la llenó de orgullo a ella y a sus compañeras de Exatlón México.

Durante la transmisión del programa de este lunes, Doris del Moral contó que fue víctima de bullying por parte de sus compañeras cuando ella comenzó en el patinaje.

En una charla junto a Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio, Doris del Moral de Exatlón Méxicon contó que cuando comenzó en el patinaje sus compañeras de equipo le hacían bullying porque Doris no tenía técnica y constantemente golpeaba a sus compañeras a la hora de patinar más rápido.

DORIS está feliz con su nueva medalla y cuenta que al inicio de su carrera deportiva sus compañeras patinadoras le hacían bullying. 😱👊🎖#EllasPorLaMedalla 📲

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS --> https://t.co/OxpaVIb1q9 pic.twitter.com/UGwkdaOGs2 — Exatlón México (@ExatlonMx) February 23, 2021

“Me estaba acordando de cuando me hicieron bullying cuando empecé a patinar. Es que patinaba muy atrabancada; no tenía técnica. Estaba yo aprendiendo y otras chavas me hacían bullying”, contó la integrante del equipo Héroes de Exatlón México.

En la conversación dijo que las chicas de su equipo la excluían, pues ellas se reunían y hacían pijamada y nunca la invitaban.

“Yo veía a un grupo donde estaban los más rápidos, pero me tocaba hasta atrás. Las chicas del patinaje hacían sus pijamas y no me invitaban, me excluían”, contó Doris a sus compañeras de Exatlón México.

La mamá de Doris le aconsejaba que ella iba a entrenar no a hacer amigas, y así lo hizo hasta que se volvió campeona nacional de patinaje y entonces ahora sí querían ser su amiga.

Doris destaca en Exatlón México y causa pavor a los Titanes

Doris tuvo un gran empuje en Exatlón México pues ahora es una de las atletas más destacadas. Se ha ganados dos medallas convencionales consecutivas y sus propios compañeros reconocen su esfuerzo.

Los Titanes, Aristeo, Pato y Heliud, afirman que Doris se volvió una bestia en los circuitos al mejorar su rendimiento y ha logrado arrebatar los premios a sus compañeros por milésimas de segundo en las competencias.