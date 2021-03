Pascal Nadaud de Exatlón México por fin rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló quien es su novia.

El deportista de Exatlón México ofreció una entrevista para el programa Ventaneando en la que contó detalles sobre su vida privada y señaló que sí tiene novia y vive con ella desde hace un tiempo.

“Si tengo pareja, tengo una novia, la quiero muchísimo. Se llama Kristy y es danesa”, dijo el atleta de Exatlón México.

Asimismo, Pascal Nadaud de Exatlón México dijo que tiene una relación con Kristy desde hace un año y tres meses. También el jugador de rugby señaló que quiere tener un hijo en un futuro.

Antes de esta entrevista la vida de Pascal era muy hermética, no se sabía si tenía novia, ya que él no lo había dado a conocer y en sus redes sociales no comparte fotografías sobre su pareja, solamente imágenes relacionadas con el Exatlón México.

Así fue la vida de Pascal de Exatlón México de niño

En la misma entrevista Pascal Nadaud de Exatlón México reveló que vivió una infancia difícil al ser víctima de abuso sexual, además de que tuvo una relación complicada con sus papás.

Su mamá se encuentra en un hospital psiquiátrico y a su papá no lo volvió a ver tras buscarlo un día en Francia y que su encuentro no resultara como él esperaba.

Recientemente en sus historias de Instagram, Pascal de Exatlón México señaló que su hermana lo contactó tras su salida del programa y, dijo, están tratando de rescatar su vínculo familiar entre ellos.