Pascal Nadaud de Exatlón México habló por primera vez sobre su vida privada y reveló cómo es su relación con sus padres. Confesó que está distanciado de su mamá, quién está internada en un hospital psiquiátrico, mientras que a su papá nunca lo ha vuelto a ver.

Pascal de Exatlón México ofreció una entrevista en el programa Ventaneando en la que contó detalles sobre su familia.

Te puede interesar Exatlón México: Pascal Nadaud revela que sufrió abuso sexual (VIDEO)

“Había un poquito de dificultades en la casa, riñas entre mi hermana y mi mamá, siempre me refugiaba con los vecinos. Mi mamá hasta este día está internada en un hospital psiquiátrico que yo pago”, dijo Pascal de Exatlón México.

El deportista contó que perdió el contacto con su mamá, pero cuando salió del primer Exatlón México su mamá lo demandó por el 40 por ciento de sus bienes.

“Se dio cuenta que me estaba yendo mucho mejor y necesitaba llamar la atención. Yo decía por qué le tengo que dar el 40 por ciento de mis cosas a una persona que no me apoyó”, contó Pascal de Exatlón México.

Previamente en otro fragmento de la entrevista Pascal dijo que no quiere a su mamá porque lo abandonó en la casa de sus abuelos en la que vivió abuso. Sin embargo, asegura que la respeta y la procura.

Pascal de Exatlón México intentó reconciliarse con su papá

El deportista de Exatlón México también contó que intentó reconciliarse con su papá, lo fue a buscar a Francia, pero su actitud lo orilló a no verlo nunca más.

“Descubrí que no es una persona con la que quería estar. Es una persona complicada, sola, quizá con problemas de alcohol. Yo estaba jugando en Francia, llegó Navidad y dije ‘voy a ir a buscarlo’, pero mi papá, no le tiene aprecio ni a mi mamá, ni mi abuela materna, ni a mi hermana. No tiene un buen referente de las mujeres. Hizo unos comentarios muy fuertes contra mi novia. Dije ‘sabes qué ya me voy’”, contó Pascal de Exatlón México.

Pascal dijo que si no hubiera entrado al rugby probablemente tendría problemas de drogas tras las secuelas que le dejó su historia familia.