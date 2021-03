Pascal Nadaud de Exatlón México reveló que sufrió abuso sexual cuando era niño, de parte de uno de sus familiares.

Tras salir de Exatlón México, Pascal ofreció una entrevista para el programa Ventaneando en donde contó cómo fue su niñez cuando llegó a México procedente de Francia. Dijo que sufrió abuso sexual por parte del esposo de su abuela.

“Mi niñez la recuerdo muy oscura. Terminé viviendo Francia y cuando se separaron mis papás regresé y yo me quedé con mis abuelos en Manzanillo. Pasó (el abuso) y es muy triste porque al principio no me creían”, contó Pascal de Exatlón México.

El jugador de rugby dijo que se tardó muchos años en poder expresar lo que vivió y que pudo hablar sobre el tema cuando el esposo de su abuela ya estaba muerto.

“Al principio no me creían, le rompí a mi hermana su imagen de abuelo perfecto y me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo”, contó el deportista de Exatlón México.

Pascal Nadaud dijo que sufrió el abuso por cuatro años cuando el tenía seis años. Señaló que su mamá lo abandonó y “me dejó a merced de un depredador… Me dejaron a la deriva en un torbellino y sigo vivo de milagro”, expresó.

El atleta de Exatlón México dijo que todavía no cierra el ciclo que vivió y que tiene como objetivo volver a la casa de Manzanillo en la que pasó todo para poder enfrentar su pasado.

Pascal recordó su niñez dentro de Exatlón México

Antes de salir de Exaltón México Pascal habló con Doris del Moral y le expresó los deseos que tenía de niño sobre ser bailarín de ballet, pero sus abuelos no lo dejaron desempeñarse en esa área.

Finalmente, dijo que no se arrepiente de haber entrado al rugby, pues dijo que encontró una familia y su deporte le abrió las puertas para llegar a donde está ahora.