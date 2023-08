VIDEO | ¿Quién es "Lord Lomas", el sujeto que se viralizó por hablar mal de AMLO?

Por medio de redes sociales se volvió viral Julio César Campo, quien habló mal del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo apodaron el "Lord Lomas".

Fue por un video que circula en redes sociales que "Lord Lomas" se volvió viral, quien se encontraba en las calles de colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la CDMX.

En el clip se puede observar cómo discute con unas mujeres acerca de sus preferencias políticas y comenzó a arremeter en contra del presidente .

"-Yo soy multimillonario, tengo casa en Miami. - Hola, buenas tardes. Yo soy Julio César Campos Quezada, me súper zurra el gato, anciano, analfabeta de Andrés Manuel López Obrador me súper **** y si estoy en posibilidades de matarl*, lo mat*. Firmado Julio César Campos Quezada. Aquí en las Lomas de Chapultepec sección 1, pinche Andrés Manuel (...), lo vamos a madrear. En las Lomas, aquí no domina el PAN, ni el PRI, porque me c*gan el PRI y el PAN, pero jamás en mi vida, voy a dejar que ese miserable anciano, estúpid*, analfabeta, que no sabe ni hablar, me maneje", señaló Julio César.

¿Quién es "Lord Lomas"?

Luego de volverse viral, en redes sociales identificaron a "Lord Lomas" como Julio César Campos, quien señalan es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, vive en la Sección 1 de Lomas de Chapultepec, al parecer es seguidor del periodista Carlos Loret de Mola, ya que mencionó sus intenciones de unirse con él para destruir a AMLO.

