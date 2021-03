La influencer Mariana Rodríguez sufrió una caída en patineta cuando acompañó a su esposo Samuel García en un recorrido como parte de su campaña electoral, ya que él busca la gubernatura de Nuevo León.

Mariana Rodríguez vio a unos niños jugando con una patineta y quiso acercarse a ellos para convivir, así que no dudó en intentar andar en patineta.

La influencer se subió a la tabla, pero no podía mantener el equilibrio, así que Samuel García la sostuvo para que se apoyara, pero instantes después la dejó que ella patinara solita.

Mariana Rodríguez perdió el equilibrio y se cayó. Los niños que le prestaron la patineta corrieron a ayudar a la beauty blogger para que se levantara.

Una vez de pie, la influencer decidió tomar el momento con humor y comenzó a aplaudir, además compartió el video del momento de su caía en su cuenta de Instagram y lo musicalizó con la famosa canción de TikTok ”Oh No, Oh No, Oh No No No Song”.

Mariana Rodríguez se cae

Caída de Mariana Rodríguez desata los memes

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en reaccionar con memes a la caída de mariana Rodríguez en patineta, algunos cibernautas la compararon con Michael Jackson.

Memes de Mariana Rodríguez Foto: Especial

Y así comienza la campaña de Samuel García por las calles de Nuevo León... pic.twitter.com/W5fxLX3V47 — Un Pinche Norteñon (@El_pinche_norte) March 6, 2021

Mariana Rodríguez hace campaña con los tenis fosfo fosfo

La influencer Mariana Rodríguez aprovechó su viralidad con los tenis fosfo fosfo para ayudar a su esposo Samuel García a hacer campaña.

Antes de su caída en patineta anunció en redes sociales que rifaría uso tenis fosfo fosfo para quienes se tomaran fotos con la pareja en la campaña electoral.