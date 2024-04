Mujer expone a su novio siéndole infiel con su mejor amiga: 'en mi propia casa'

Tal parece ser que el calor que está azotando al país está calentando de más a los regios, pues una joven de Monterrey exhibió en sus redes a su novio siéndole infiel son su mejor amiga, con quien llevaba una amistad de más de 18 años… en su propia casa.

Fue a través de su cuenta de Facebook donde Mariana Guerrero, la joven cornuda, compartió un par de videos de su novio y su mejor amiga bien cariñositos, los cuales lamentablemente ya borró porque quizás no soportó el cringe que desató que el hecho se viralizara.

En la publicación, Mariana puso unos clips grabados por las cámaras de seguridad de su casa donde se ve a su novio despidiéndose de su amiga de una manera muy deliciosa, pues le agarró los glúteos de manera muy romántica.

“Pensé mucho en subirlo, únicamente por el respeto que le tenía a ella por tantos años de amistad, pero bueno si ambos no me lo tuvieron en mi propia casa por qué debería importarme”, se leía en la publicación que ya borró,

De acuerdo con Mariana, esto pasó un día que hubo una reunión en su casa… en la que se quedó dormida, cosa que su novio y su amiga aprovecharon para sus actividades amatorias.

En el otro video se puede ver a Mariana reclamándole a ambos por la traición, su amiga le dijo que le contó todo porque tenía “un cargo de conciencia”.

“Yo ya te conté todo, yo no tengo porque ocultarle nada, yo tengo mi cargo de conciencia, aunque yo no empecé está mal. Yo sé lo dije porque yo no sé qué con otras personas, porque si yo estando en su casa, estando dormida. Quieras o no yo la aprecio mucho a ella y pues yo preferí decirle”, le dijo.

“¿No lo vas a aceptar Héctor?, le dice Mariana a su novio, a lo que él le responde: “Yo te dije lo que ya te tenía que decir”. “Qué no fuiste? Eso fue lo que me dijiste, que ella ni te caía bien”, le respondió.

Tras ello, Mariana lamentó la traición que le hicieron las que eran quizás las personas más importantes de su vida: “Imagínate creer que estás en el mejor momento de tu relación, sana, te sientes comprendida, se apoyan mutuamente y están construyendo un hogar ambos. Haces una reunión con tu pareja y una amiga con la cual llevas una amistad de más de 18 años, tú te quedas dormida y ellos comienzan a besarse y tocarse, alado tuyo en tu propia casa. Pues si amigos, me acaba de pasar”.