Perritos comen gracias a hombre que iba por cervezas, pero decidió comprarles croquetas (VIDEO)

Dos perritos en situación de calle lograron comer gracias a que un hombre, quien se dirigía a una tienda para comprar cervezas, se conmovió al encontrar a uno de ellos en su camino, por lo que cambió su bebida alcohólica por croquetas para los animales.

A través de la cuenta en TikTok @ranielcontreras, el ciudadano de Mexicali, Baja California, aseguró que nunca le han gustado los perros, pero en esta ocasión decidió acercarse a uno para darle alimento y agua.

Por mi jefita que nunca me han gustado los perros, pero este camarada se mira que ha tenido un mal día. La neta perrito... no me gustan los perros para nada, pero vamos a darte de comer