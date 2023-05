Popocatépetl. Coquito, el periquito que se enfermó por ceniza del volcán; esta es su historia (VIDEO)

En las últimas semanas el volcán Popocatépetl, también conocido como "Don Goyo", ha tenido actividad intensa, por lo que autoridades advirtieron el riesgo de la caída de ceniza .

Hay un caso que conmovió en redes sociales, se trata de la historia de Coquito, un periquito que sufrió las consecuencias de la caída de ceniza volcánica.

Por medio de un video que la dueña compartió en la cuenta de TikTok @coquitoperiquito, compartieron lo que le pasó al perico: "llegamos a casa y lo encontramos así, con sangre en su naricita, lo limpié y se veía triste y decaído, le costaba respirar .

Tras ver muy mal a su periquito, su dueña lo llevó al veterinario, a urgencias, su diagnóstico fue rinitis alérgica por la caída de la ceniza volcánica, "se le resecaron tanto las vías respiratorias que sangró".

En otro video muestra cuando Coquito está con su nebulizada nocturna, que le recetó el veterinario, su dueña asegura que la disfruta mucho y que se le ve mejoría .

La historia y los cuidados que le da su dueña a Coquito generaron varios comentarios conmovedores y de admiración entre los cibernautas, entre algunos destacados indicaron: "Precioso, voy a guardar sus videos para cuándo a mi niño le toque su nebulización sienta que no es el único", "Que se recupere pronto Dios lo guarde", "¿cómo sigue ese bebé hermoso?", "me alegro mucho que tú pequeñito esté bien, el mío ya no está conmigo pero lo extraño mucho", "gracias por cuidarlo y quererlo tanto", "ojalá no le vuelva a pasar nunca... y que siempre esté bien, el mío falleció, pero espero encontrarlo en otra vida".

Hasta el momento el clip cuenta con más de 1.4 millones de reproducciones y la segunda parte más de 20 mil.

