Belaunzarán y Noroña se pelean en Twitter

›Resulta que el perredista Fernando Belaunzarán y el morenista Gerardo Fernández Noroña se dieron un agarrón en la red social porque los dos compiten por una diputación federal. Mientras Belaunzarán le dijo a su contrincante que la dirigencia de Morena no lo iba a dejar debatir, Fernández Noroña le respondió que a él lo estaban utilizando para hacer campaña sucia… y hasta lo bloqueó. Qué poco aguante.

La contienda apenas inicia

›Los que no perdieron tiempo para empezar su campaña en busca de la Presidencia de la República fueron José Antonio Meade, de Todos por México, Ricardo Anaya, de Por México al Frente, y la independiente Margarita Zavala. El candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lo hará el domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua… y lo mero bueno apenas comienza.

EPN modifica redes por campañas

›En los primeros minutos del viernes el Presidente Enrique Peña sustituyó la fotografía que tenía en la portada de sus cuentas de Twitter y Facebook, en la que se le veía en un acto público. Y es que ayer que arrancaron las campañas para la Presidencia de la República, el mandatario reemplazó la imagen por una leyenda en la que indica el cambio de contenido como lo marca la normativa.

Necesario, convenio de seguridad

›Ahora que empezaron las campañas resulta impostergable el operativo de vigilancia y cuidado de los candidatos, que alistan la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alfonso Navarrete, y el INE. Por cierto que algunos de los aspirantes que han sido víctimas de algún ataque pertenecen al partido que no ha querido dialogar con la Segob sobre el tema de cómo brindar seguridad a sus abanderados.

No pierde la esperanza

›El que no pierde la esperanza de aparecer en la boleta electoral es Armando Ríos Piter, pues señala que no va a defraudar a más de un millón 700 mil personas que le dieron su firma. El senador con licencia dice que a pesar de que en el Instituto Nacional Electoral (INE) hay funcionarios con ciertos intereses políticos, no permitirá que lo dejen fuera de la contienda. Al tiempo.

Echa la mano el C5

›De gran ayuda ha sido la instalación de las cámaras de seguridad en la capital mexicana. Ha permitido rastrear a delincuentes, impedir asaltos y hasta monitorear a animales, como es el caso del mono capuchino. No por nada la Secretaría de Seguridad Pública de Hiram Almeida ha conectado al C5 más de mil plazas comerciales y transporte.

A visitar museos

›No cabe duda de que los museos de la capital mexicana se han colocado entre los más importantes del mundo por las obras que se exhiben de importantes artistas. Y es que en apenas 27 días la muestra Caravaggio: una obra, un legado, montada en el Museo Nacional de Arte con la colaboración de los Museos Capitolinos de Roma, Italia, ha recibido cerca de 52 mil visitas. Una buena oportunidad para los últimos días de asueto por Semana Santa.