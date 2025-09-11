Esta es la institución que atiende a personas quemadas en México

Tras la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, decenas de personas resultaron heridas de gravedad con quemaduras de tercer grado, algunas de estas presentan un alto grado de SCQ (Superficie Corporal Quemada), que en algunos casos alcanza hasta el 98 por ciento del cuerpo, por lo que requerirán toda la ayuda que sea posible.

En México el Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado (CENIAQ) atiende a personas de toda la República Mexicana, sin importar su edad, género o condición social.

El CENIAQ cuenta con varios servicios, entre los que se incluyen enfermería, nutrición, cirugía plástica, terapia intensiva para niños y adultos.

Los servicios de cirugía, subagudos y consulta externa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que están a cargo del Dr. Mario Vélez Palafox, ofrecen ayudar y dar atención a las personas que han sido víctimas de quemaduras, todo desde un punto de vista quirúrgico que abarca el seguimiento post operatorio y la atención a posibles secuelas.

Este servicio, en el que se tratan quemaduras, secuelas y reconstrucción de pacientes quemados, cuenta con dos quirófanos, tres consultorios de consulta externa, dos consultorios de curación y 20 camas en subagudos.

Para recibir atención médica puedes pedir informes al número telefónico 5999 1000, Ext.: 14301, 14404, 14102; o bien mediante correo electrónico: trasladosceniaq@hotmail.com

El horario de atención del turno matutino es de 7:00 am a 15:00 pm, mientras que el turno vespertino se encuentra funcionando de 15:00 pm a 22:00 pm

Para recibir atención médica en el INR se requiere contar con una referencia médica, CURP, Identificación oficial con fotografía, y estudios de gabinete como lo son estudios de electro diagnóstico, placas de rayos equis, ultrasonido, resonancia magnética o tomografía axial computada; estos estudios deben tener una fecha no mayor a seis meses.

Todos estos documentos deben presentarse en original y copia, mientras que los estudios deben venir en CD, USB o en película radiográfica.

Colecta de víveres en facultades de la UNAM ı Foto: Redes sociales/ FES Zaragoza

Ciudadanos se suman a la causa, recolectan víveres para afectados y sus familias

Como en cada tragedia que lamentablemente ha atravesado al país, los mexicanos comenzaron a organizarse para poder brindar su apoyo. En esta ocasión, se comenzaron a compartir distintas ubicaciones en las que se estaría realizando acopio de víveres para las personas afectadas y sus familiares.

Entre ellas se encuentran la Facultad de Estudios Superiores campus Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La FES Zaragoza se encuentra ubicada en Iztapalapa, alcaldía en la que ocurrió la explosión de la pipa de gas LP.

Por medio de redes sociales, la universidad compartió que más de 50 estudiantes participaron de manera activa en el centro de acopio que instalaron en el auditorio del Campus número uno.

Puntualizaron que a este acopio se sumó la Facultad de Estudios Superiores plantel Aragón. Todos los víveres recaudados por ambas instituciones universitarias serán distribuidos en el Hospital Rubén Leñero.

Asímismo, en la Facultad de Psicología de la UNAM se realizó un acopio de víveres desde las 10 am hasta las 7 pm. En los carteles que se distribuyeron en redes sociales, se pedía que quienes quisieran participar con donativos podían llevar materiales de curación básicos, mantas, ropa, impermeables, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal.