CDMX registra MALA calidad del aire este 28 de septiembre: ¿se activará contingencia ambiental?

Consulta el estado de la calidad del aire en el Valle de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica cada hora el reporte del estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, para informar y prevenir a la población sobre los niveles de contaminantes y los riesgos a la salud.

Ante grandes concentraciones de ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, autoridades pueden declarar una Contingencia Ambiental para reducir la contaminación, que activa restricciones como el doble Hoy No Circula.

El pasado 25 de abril la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la sexta contingencia ambiental del año.

Para este domingo 28 de septiembre, te informamos en La Razón el estado de la calidad del aire en la capital y su zona conurbada, de acuerdo con el más reciente reporte del SIMAT.

Calidad del aire de este 28 de septiembre en CDMX

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas del SIMAT, este domingo 28 de septiembre se registra “mala” calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México, con riesgo alto a la salud por ozono.

Al menos cuatro estaciones de monitoreo en la capital registran “mala” calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Coyoacán (CCA)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

Al mismo tiempo, otras cinco estaciones registran calidad del aire “aceptable”:

Azcapotzalco (CAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Iztapalapa (UIZ)

A las 15:00 horas, siete estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

BJU, en Benito Juárez

CUA y SFE, en Cuajimalpa

GAM, en Gustavo A. Madero

IZT, en Iztacalco

SAC en Iztapalapa

TAH, en Tláhuac

¿Cómo está la calidad del aire este 28 de septiembre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 28 de septiembre, seis estaciones de monitoreo en el Estado de México registran “buena” calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Además, en dos estaciones se registra calidad del aire “aceptable”:

Naucalpan (FAC)

Tlalnepantla (TLA)

Por otra parte, al menos cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Ecatepec (XAL)

Este es el estado de la calidad del aire a las 15:00 de este domingo en la Ciudad de México y su zona conurbada. ı Foto: SIMAT

¿Cómo se evalúa la calidad del aire?

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, la calidad del aire se clasifica en cinco niveles dependiendo de las emisiones contaminantes y los riesgos asociados a la salud:

Buena, de color verde : aire óptimo, con riesgo mínimo. La población en general y los grupos sensibles pueden realizar actividades al aire libre sin restricciones

Aceptable, de color amarillo : calidad regular. Personas vulnerables o con problemas respiratorios deben moderar el esfuerzo físico al aire libre

Mala, de color naranja : riesgo para la salud de la población en general. Se recomienda limitar las actividades físicas al aire libre

Muy mala, de color rojo : riesgo muy alto para toda la población. Lo mejor es evitar actividades al aire libre

Extremadamente mala, de color morado: nivel crítico, se recomienda no realizar ninguna actividad al aire libre y permanecer en interiores libres de humo

