Nashieli Ramírez asume como nueva titular de Secretaría de la Contraloría General de la CDMX

Nashieli Ramírez Hernández rinde protesta como nueva titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Por unanimidad, Nasheli Ramírez Hernández fue designada este martes por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, como titular de la Secretaría de la Contraloría General.

Hasta este lunes, cuando presentó su renuncia, Nashieli Ramírez encabezaba la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), cargo que desempeñó desde 2017.

Tras ser designada, tomó protesta como contralora de la Ciudad de México, en medio de gritos de apoyo clamando “¡Contralora!, ¡Contralora!, ¡Contralora!”.

Destacan perfil de Nashieli Ramírez

Durante la sesión, el diputado morenista Víctor Hugo Romo, de las comisiones unidas de Transparencia y Rendición de Cuentas, destacó el perfil de Nasheli Ramírez.

“Su trayectoria en defensa de los derechos humanos, su compromiso probado con la integridad pública y su independencia política la convierten en el perfil ideal para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de la capital”, destacó.

El nombramiento dura un periodo de seis años, sin posibilidad de reelección, por lo que Ramírez estará al frente de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México hasta el 6 de octubre de 2031.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y la consejera Jurídica, Eréndira Cruz Villegas, acudieron al nombramiento en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que el 23 de septiembre envió una terna para designar a la persona contralora.

Brugada da bienvenida a nueva contralora

En conferencia de prensa sobre el Programa Estratégico de Pavimentación en Vialidades Primarias “Cualli Ohtli (Buen Camino en náhuatl)”, Clara Brugada dio un mensaje de bienvenida a la nueva contralora.

“Nos da mucho gusto que una mujer con una experiencia importante de vigilancia con autoridad moral y la mayor dignidad, honestidad y transparencia pueda dirigir la Secretaría de la Contraloría”, dijo a La Razón.

Indicó que una de las tareas que le espera a Nashieli Ramírez es revisar la simulación de competencias en una licitación en la alcaldía Benito Juárez por 50 millones de pesos, que este diario dio a conocer el lunes.

“Ese es un asunto que la Contraloría debe de atender. La Contraloría no solo atiende a la ciudad sino también a las alcaldías. Entonces, este es justamente uno de los temas que tiene que atender esta secretaria”, comentó Brugada.

