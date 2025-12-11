¿A qué hora empiezan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre?

¿A qué hora empiezan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Este 12 de diciembre se lleva a cabo la celebración a la Vírgen de Guadalupe, y este es un día muy esperado por muchos creyentes católicos, quienes incluso incursionan un viaje largo en peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe.

Las y los fieles creyentes se dirigen en peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe incluso en días previos al 12 de diciembre, con la finalidad de agradecer algún milagro concedido o pedir por su intercesión.

Además de las misas que se llevan a cabo, durante el Día de la Virgen de Guadalupe se dan algunos conciertos dedicados a la Virgen, por lo que muchas personas incluso ven esta celebración incluso en transmisiones en vivo.

Este 12 de diciembre la alcaldía Gustavo A. Madero, como parte del Operativo Basílica 2025, cuenta con un módulo especial para resguardar a los perros “que encuentres solos, desorientados o siguiéndote mientras avanzas hacia la Basílica”.

Módulo de resguardo para perritos ı Foto: X: @TuAlcaldiaGAM

Como en años anteriores, estos conciertos serán transmitidos en vivo por diversos medios, tanto en plataformas digitales como en televisión nacional, y este año quienes darán los conciertos serán Lucero, Lucero Mijares, Daniela Romo y Alex Fernández.

Además de los artistas mencionados, este 12 de diciembre también cantarán Aída Cuevas, Ana Cirré, Carlos Rivera, Victor García, Denise de Kalafe, Esmeralda Ugalde, Germán Montero, Tatiana y Viviann Baeza.

Debido a que las mañanitas se cantan justo el día de la celebración, las transmisiones en vivo del Día de la Virgen comenzarán este jueves 11 de diciembre a partir de las 11 pm.

Mañanitas Virgen de Guadalupe ı Foto: X: @LuceroMexico

¿Dónde ver Las Mañanitas de la Virgen de Guadalupe en vivo?

La transmisión del evento del Día de la Virgen de Guadalupe podrá seguirse por distintos medios de comunicación, y en televisión abierta podrá verse en Las Estrellas y en Foro TV.

En YouTube el medio N+ realizará una transmisión en vivo gratuita, y en la plataforma de streaming ViX Premium también se podrá ver este evento que es tan esperado por los creyentes de la Virgen de Guadalupe.

Asimismo, en Azteca UNO se podrá seguir la transmisión en vivo en televisión abierta, mientras que en el canal oficial de YouTube de ADN noticias también se podrá seguir la transmisión en vivo.

FESTEJOS GUADALUPANOS 2025 | ¡Gracias Virgencita de Guadalupe por tu amor y cuidado! pic.twitter.com/Tr78m5X7xW — Basílica Guadalupe (@INBGuadalupe) December 12, 2025

