CDMX registra MALA calidad del aire hoy 12 de enero: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México.

Este lunes 12 de enero de 2026, la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población y por lo que se recomienda evitar las actividades físicas al aire libre.

Cada hora, en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, que pueden tener un impacto negativo en la salud, de acuerdo con el último reporte del estado de la calidad del aire del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).

Calidad del aire por alcaldía en CDMX HOY 12 de enero

A las 15:00 horas de este lunes 12 de enero, 8 estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

TE RECOMENDAMOS: En beneficio de la movilidad Concluye instalación de 125 durmientes sintéticos en Línea B del Metro

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, cuatro estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Además, cuatro estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Azcapotzalco (CAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 12 de enero en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 12 de enero, 6 estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Asimismo, tres estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (XAL)

Por otra parte, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Coacalco (VIF)

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran 6 puntos de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles.

Ante niveles altos de radiación UV, se recomienda a la población expuesta al sol utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

La calidad del aire en la ZMVM es mala a las 15:00 horas de este 12 de enero de 2026. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 12 de enero?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, al sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México. Días después, el 8 de enero, se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la ZMVM.

En 2025, la CAMe declaró seis contingencias, la última el 25 de abril.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr