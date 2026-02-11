Sarampión en CDMX: Niño de 3 meses fue quien murió en diciembre

El deceso no fue de una niña, como se dijo en la víspera

Autoridades capitalinas confirmaron a La Razón que en la Ciudad de México sólo se ha registrado un deceso por sarampión, el cual fue de un niño de 3 meses en diciembre y no de una niña 14 meses, como se indicó el martes.

Este dato ya fue confirmado públicamente también por la secretaria de Salud Pública (Sedesa), Nadine Gasman Zylbermann, en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula donde detalló el deceso y las condiciones.

“Pues era un bebé masculino de tres meses que tenía cierto grado de desnutrición, vivía en condiciones muy precarias. La familia no quiso internarlo, entonces llegó muy complicado al hospital, se hizo todo lo posible, pero desafortunadamente falleció”, dijo la titular.

Nadine Gasman Zylbermann explicó que durante la hospitalización las pruebas fueron negativas y que el diagnóstico se confirmó hasta el análisis post mortem realizado por un comité de la Secretaría de Salud, cuyos resultados se emitieron ayer.

En la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud Federal, David Kershenobich Stalnikowitz, dijo que en la ciudad de México hay registro de dos casos de muertes por sarampión; sin embargo SEDESA dijo que sólo tienen deceso confirmado en la capital.

