Así lucía el edificio de San Antonio Abad antes del derrumbe | FOTOS

Por la tarde de este lunes 9 de marzo se registró el derrumbe de un edificio de la Ciudad de México ubicado en la Calzada San Antonio Abad, los cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar del incidente.

El derrumbe del edificio se registró en el número 122 de la Calzada San Antonio Abad, en donde se logró rescatar a una de las cuatro personas que se encontraban al interior de este, y se activó la búsqueda de otras tres con binomios caninos.

En el lugar del incidente se encuentra trabajando el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como la secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGRyPC), y la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.

La estación de Metro San Antonio Abad de la línea 2 continúa en su funcionamiento habitutual, pero la vialidad de la Calzada San Antonio Abad en dirección al Centro Histórico está cerrada.

Colapsa edificio en San Antonio Abad ı Foto: David Patricio

¿Cómo lucía el edificio de San Antonio Abad antes del derrumbe?

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, informó que se realizó la evacuación de 57 personas que se encontraban en edificios aledaños al lugar del derrumbe.

Por su parte el director del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, apuntó que el edificio de la Calzada San Antonio Abad presentaba daños que fueron ocasionados por los sismos de 1985 y 2017.

Así lucía el edificio de San Antonio Abad antes del derrumbe ı Foto: Captura de pantalla

También apuntó que el derrumbe de este edificio corresponde al colapso de tres pisos del inmueble, lo que derivó en que al menos cuatro personas quedaran atrapadas, de las cuales una ya fue rescatada.

Así lucía el edificio de San Antonio Abad antes del derrumbe ı Foto: Captura de pantalla

Este edificio debía demolerse debido a los daños que presentaba, pues este representaba un riesgo; y de acuerdo con Myriam Urzúa, ya se habían dado garantías administrativas al dueño para que comenzara este proceso.

Así lucía el edificio de San Antonio Abad antes del derrumbe ı Foto: Captura de pantalla

En 2017 los vecinos de la zona habían reportado su preocupación ante el posible colapso del edificio que fungía como Unidad de Crétido Número 3 del ISSSTE, el cual también se encontraba en la colonia Tránsito.

Antigüa Unidad de Crétido Número 3 del ISSSTE ı Foto: Redes Sociales

De igual forma, este edificio se encontraba cerca del metro San Antonio Abad de la línea 2 del Metro, entre la Alfredo Chavero y la Calzada San Antonio Abad, por lo que era una construcción aledaña al edificio que se derrumbó por la tarde de este lunes.

La antigua Unidad de Crétido Número 3 del ISSSTE sufrió daños estructurales en el sismo de 7.1 grados ocurrido el 19 de septiembre del 2017, y esta comenzó a ser demolida en octubre del mismo año.

Antigüa Unidad de Crétido Número 3 del ISSSTE ı Foto: Redes Sociales / Google

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.