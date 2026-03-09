Inauguran Presidenta y Jefa de Gobierno Hospital Oncológico en GAM; hará justicia a las mujeres, asegura Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual —aseguró— jugará un papel determinante para la salud de las mujeres en la capital y el país, y destacó que, como una estrategia conjunta, este año la meta será realizar 500 mil mastografías en la ciudad.

“Este hospital es importante, como ya explicó la presidenta, y hoy va a jugar un papel trascendental en hacer justicia a las mujeres con uno de los temas más importantes, que es enfrentar el cáncer de mama, el cáncer cérvico uterino, el cáncer de ovario”, expresó Clara Brugada Molina.

Durante la Conferencia del Pueblo, realizada en el nosocomio en mención, Clara Brugada Molina se refirió a la incidencia de ese padecimiento en la Ciudad de México y precisó que 20 de cada 100 mujeres fallecen por cáncer de mama, por lo que destacó que la detección temprana juega un papel fundamental para la salud y la vida de las mujeres.

Clara Brugada Molina refrendó el esfuerzo que lleva a cabo la Ciudad de México para sumarse a la lucha contra esta enfermedad a través de un gran programa universal de detección de cáncer de mama, cuya meta este 2026 será lograr medio millón de mastografías.

Clara Brugada Molina agregó que a la fecha se han comprado 40 nuevos mastógrafos, de los 100 que serán adquiridos para atender a la población sin seguridad social a lo largo y ancho de la ciudad.

“Vamos a estar atendiendo a toda la población de mujeres que no tiene seguridad social”, aseguró al destacar que, por norma, deben contar con un diagnóstico cada dos años.

“Cuente con nosotros, Presidenta, para apoyar la salud de las mujeres. Si garantizamos que las mujeres tengan acceso a la salud protegemos no sólo a una persona, sino a una familia, a una comunidad y al país entero”, afirmó Clara Brugada Molina.

La inauguración fue este lunes. ı Foto: Especial.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Hospital Oncológico para la Mujer representa un modelo de atención que será replicado en todo el país, el cual fue concebido desde que se desempeñó como Jefa de Gobierno.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que esta iniciativa tiene como objetivo atender una problemática que persiste en el país, ya que, aun cuando se realizan diagnósticos oportunos y se cuenta con mastógrafos y campañas de detección, la falta de espacios para tratamiento provoca retrasos en la atención, lo que derivaron en el aumento de los casos de mortalidad por cáncer de mama o cervicouterino

Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el inmueble ubicado en la Gustavo A. Madero, recibió una donación de 100 millones de pesos para su rehabilitación durante la pandemia de COVID, esto luego de haber permanecido abandonado.

El director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que se realizó una inversión de 21 millones de pesos para fortalecer el modelo de atención en este hospital, cuya red de servicios beneficiará a más de 500 mil personas mediante el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y la ampliación de servicios médicos especializados.

Explicó que, como parte de esta inversión, el hospital cuenta con un área de imagenología equipada y con especialistas para la detección de lesiones benignas y malignas en las mamas, lo que permitirá avanzar en la prevención y diagnóstico oportuno en este tipo de cáncer.

Asimismo, señaló que se instalará un equipo de diagnóstico no invasivo e indoloro en los Centros de Salud que forman parte de la red tributaria de este hospital, con el objetivo de realizar estudios de tamizaje que permitan una detección rápida entre la población.

Espacio público médico en la GAM ı Foto: Especial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR