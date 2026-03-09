¿Quién es Ángel, trabajador rescatado tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad?

La tarde de este lunes 9 marzo un edificio ubicado en San Antonio Abad se derrumbó, los equipos de emergencia trabajan para rescatar a tres trabajadores que quedaron atrapados.

Previamente las autoridades lograron rescatar a un trabajador, el cual se encuentra internado en el hospital Rubén Leñero, según informó la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

¿Quién es el trabajador rescatado de derrumbe en San Antonio Abad?

De acuerdo con la información, el trabajador rescatado se llama Ángel Miranda y tiene 42 años de edad y tiene un estado de salud reservado.

Las autoridades han dado a conocer que el hombre sufrió lesiones en la cabeza, principalmente, aunque también en el tórax.

Ángel Miranda es el encargado de trabajar con maquinaria pesada.

La Jefa de Gobierno informó que cada hora y media se dará un reporte sobre los avances de los rescates de las tres personas que siguen atrapadas en el lugar, tras el colapso del inmueble.

Asimismo, la mandataria capitalina informó que este inmueble es privado y se estaban realizando obras en el lugar, edificio que quedó dañado por los sismos de 1985 y de 2017.

Brugada también dio a conocer que se están llevando a cabo todas las labores de rescate posible para poder sacar de los escombros a los otros tres trabajadores que están atrapados.

En las imágenes y videos de esta casa editorial se observa que al sitio arribaron elementos del Ejército y binomios caninos. Así como también están trabajando elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.