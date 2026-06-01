Tren Ligero registra falla y usuarios caminan entre las vías | VIDEO

Usuarios caminan entre las vías del Tren Ligero por falla en el servicio.

El Tren Ligero registró una falla la mañana de este lunes, lo que provocó una suspensión del servicio en algunas estaciones y que los usuarios tuvieran que caminar entre las vías, lo que generó preocupación por tratarse del principal medio de transporte para llegar al Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración del Mundial.

A través de redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México, también conocido como Tren Ligero, informó que se registró la ruptura de un cable mensajero entre las estaciones Registro Federal y Textitlán.

Todavía ni empieza el mundial y ya hubo un incidente con el Tren Ligero brugadizado, al grado de que tuvieron que evacuar a los pasajeros y hacerlos caminar por las vías. 🫠 pic.twitter.com/TA3wKvuT5N — A L e 𝕏 (@l0rdAlexX) June 1, 2026

Lo anterior, provocó que iniciaran labores de mantenimiento en el tramo correspondiente, por lo que se suspendió el servicio de las estaciones Estadio Azteca a Tasqueña, para el que se habilitó servicio de apoyo con unidades del trolebús.

Es decir, desde las 07:15 horas hasta las 11:00 horas, el Tren Ligero solo funcionó de Estadio Azteca a Xochimilco, mientras que las estaciones de Tasqueña a Estadio Azteca estuvieron cerradas.

Otra falla más en el Tren Ligero de la CDMX.



El servicio quedó suspendido entre Estadio Azteca y Taxqueña por reporte de cable roto, y ahora tendrán que mandar trolebuses para cubrir el tramo afectado.



Pero tranquilos: el tren trae ajolotes pintados.



Así gobiernan la ciudad:… pic.twitter.com/YLvWfOg0d6 — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) June 1, 2026

Esta situación provocó caos al interior del sistema de transporte, pues, como quedó grabado en videos que circularon por redes sociales, los usuarios, al ser desalojados, fueron trasladados al exterior de la estación caminando por las vías.

El momento causó preocupación entre capitalinos e internautas, pues el Tren Ligero es la principal vía de llegada al Estadio Ciudad de México, el cual albergará la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el jueves 11 de abril, es decir, en 10 días.

#MovilidadCDMX



TREN LIGERO



Se restablece servicio de Tasqueña a Xochimilco en ambos sentidos. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 1, 2026

A las 11:00 horas, el STE informó que se restableció el servicio con normalidad y que todas las estaciones están abiertas y brindado servicio.

¿Qué es un cable mensajero?

Un cable mensajero es una pieza fundamental en el sistema de electrificación aérea de los trenes y tranvías, conocido también como catenaria. Es un cable que brinda soporte estructural al tren.

Es el cable superior que va sujeto a los postes. Está diseñado para soportar la tensión mecánica y el peso. Al colgarse de poste a poste, forma una curva natural (una parábola).

Aunque el cable mensajero como tal no es el que transmite la electricidad directamente al tren, al romperse se pierde toda la tensión de la estructura.

Esto provoca que el cable de contacto de abajo se caiga, se distorsione o pierda altura, lo que impide que los trenes puedan avanzar de forma segura, ya que corren el riesgo de atorarse con el pantógrafo, romper toda la línea aérea o provocar un cortocircuito mecánico.

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