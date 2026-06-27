Instalan muros verdes en 8 estaciones de la L2 del Metro CDMX

Los nuevos muros verdes en los andenes de la Línea 2 buscan mitigar el estrés urbano y purificar el aire de los pasajeros.

En el marco de la rehabilitación integral de la Línea 2, el Sistema de Transporte Colectivo, instaló muros verdes en ocho estaciones, distribuidos en Ermita, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Zócalo-Tenochtitlan y Revolución, los cuales representan más que una decoración, al tratar de una iniciativa verde sustentable con impacto en la salud emocional y física. Son más de 22 mil plantas distribuidas en las ocho estaciones.

El precio promedio del metro cuadrado de cada muro verde es de 5 mil 693 pesos, establecidos en factura por el proveedor, y el costo es asumido por las empresas que participaron en la remodelación de estaciones. El costo de 5 mil 963 pesos por metro cuadrado es incluso inferior al precio común de este tipo de instalaciones verdes, que ronda entre los 7 mil 400 y 10 mil pesos.

Autoridades del transporte colectivo exhortan a los usuarios a respetar y preservar los nuevos jardines verticales. ı Foto: Metro CDMX

De acuerdo a los especialistas que impulsan la Iniciativa Verde Subterránea, con respaldo de biólogos, agrónomos, psicólogos y empresarios mexicanos decididos a generar mejores condiciones ecológicas en la urbe, los muros verdes contribuyen en los siguientes aspectos:

TE RECOMENDAMOS: Uno portaba brazalete electrónico Caen dos presuntos integrantes de La Unión Tepito en la alcaldía VC

Disminución de dióxido de carbono en andenes y recuperación estética y emocional de espacios grises y saturados

Purificación del aire y reducción de contaminantes en zonas de alta concentración humana

Mejor percepción del entorno urbano para millones de usuarios diarios

Reducción del estrés urbano , alineada con políticas públicas de salud mental

Mensaje contundente de sustentabilidad, accesible a todos los sectores sociales

Más de 22 mil plantas transforman la estética de ocho estaciones del Metro como parte de la rehabilitación integral. ı Foto: Metro CDMX

La instalación de los jardines verticales fue impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien presentó los pilotos de los primeros muros verdes en la estación Juanacatlán de la Línea 1, en 2025. La iniciativa verde en el Metro, a cargo del agrónomo urbano Luis Rebollar, empresario mexicano comprometido con la sustentabilidad ecológica, ha sido presentada en diversos foros, nacionales e internacionales.

Desde la estación Zócalo/Tenochtitlan, el agrónomo urbano Luis Rebollar comparte cómo se realiza el mantenimiento y cuidado de los jardines verticales instalados como parte de la renovación de la Línea 2, además de explicar los beneficios a las personas usuarias con el proyecto… pic.twitter.com/LqEHpVHuO7 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 27, 2026

En palabras del propio Luis Rebollar, los muros verdes son verdaderos pulmones al interior de las estaciones, sitios en los que la diversidad de plantas se adaptan de forma aceptable, e incluso, desarrollan nuevos brotes, contrario a la idea de que estén marchitando. Explicó también que el deterioro de las plantas es atribuible al estrés propio de la adaptación a un nuevo ambiente, pero el mayor porcentaje está en buenas condiciones y en franco desarrollo.

Con financiamiento a cargo de las empresas remodeladoras, la iniciativa verde se expande sin costo directo al erario. ı Foto: Metro CDMX

El Metro exhorta a las y los usuarios a respetar los muros verdes instalados a nivel de andén, ya que las plantas son seres vivos que cumplen el ciclo vital básico y contribuyen a la calidad del medio ambiente. Cuidar a las plantas, también es parte del viaje.

Te puede interesar:

Entrega Brugada en Iztapalapa vaso regulador rehabilitado

En la Ciudad de México un Mundial social sí es posible

Xochimilco estrena embarcaderos renovados; beneficia a familias y turistas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am