Marcha del IPN y protesta por la eutanasia que prevén caos vial en CDMX HOY 6 de agosto

La Ciudad de México enfrentará este 6 de agosto una jornada con importantes afectaciones a la movilidad debido a la realización de diversas movilizaciones sociales, concentraciones ciudadanas, rodadas ciclistas y eventos masivos que podrían generar congestionamientos en distintos puntos de la capital.

Entre las actividades con mayor impacto previstas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destacan una asamblea de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y una concentración organizada por la asociación civil “Libertad para Morir”, que impulsa una iniciativa para regular la asistencia médica para morir en pacientes con enfermedades terminales o incurables.

Las autoridades recomendaron a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados, ya que la agenda podría traer afectaciones a la circulación en alcaldías como Gustavo A. Madero, Coyoacán, Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztacalco.

Activistas y organizaciones civiles durante la recolección de firmas para presentar una iniciativa ciudadana que busca legalizar la eutanasia en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Movilizaciones del IPN y protesta por la muerte digna

De acuerdo con el reporte de la SSC, una de las principales actividades comenzará al mediodía en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del Instituto Politécnico Nacional, ubicada sobre avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.

La comunidad estudiantil realizará una asamblea informativa para evaluar los avances del pliego petitorio derivado de las mesas de trabajo sostenidas con autoridades del plantel. Aunque la reunión se desarrollará al interior de las instalaciones, no se descarta que los estudiantes lleven a cabo brigadeos o interrupciones parciales a la circulación en las inmediaciones del campus.

De manera simultánea, la organización “Libertad para Morir”, A.C. convocó a una concentración en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), ubicado sobre avenida Río Churubusco, en la alcaldía Coyoacán.

El objetivo de la actividad será recolectar firmas ciudadanas para respaldar una propuesta denominada Ley de Asistencia Médica para Morir, con la que buscan abrir el debate sobre la regulación de la muerte digna para personas que padecen enfermedades terminales o incurables. La actividad también está programada para iniciar a las 12:00 horas.

Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Más concentraciones para la CDMX

Además de estas concentraciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé una intensa actividad ciclista a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche se desarrollarán 10 rodadas organizadas por distintos colectivos.

Entre ellas destacan recorridos con salida desde la Estela de Luz y la Fuente de Petróleos, así como rutas que atravesarán alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Cuajimalpa, encabezadas por agrupaciones como Rueda Libre, Evo Bici y Colibrí es CDMX.

En total, la autoridad capitalina anticipa una jornada de alta carga vehicular por la coincidencia de movilizaciones sociales y eventos públicos, por lo que recomendó mantenerse atento a los reportes oficiales de tránsito, utilizar rutas alternas y salir con anticipación para evitar retrasos en los desplazamientos.

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este jueves, 06 de agosto. #MovlidadCDMX pic.twitter.com/w54YvsKZic — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 6, 2026

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LMCT