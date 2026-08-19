Anuncian retiro de licencia permanente para conductores infractores en CDMX

La licencia de conducir permanente de la Ciudad de México es el único documento que no cuenta con una fecha de caducidad; sin embargo, existen motivos por los que esta podría ser retirada a los conductores.
Cuando se comenzaron a realizar los trámites para la licencia de conducir permanente se tenía contemplado que esta dejara de ser emitida en diciembre del 2025; sin embargo, este plazo se extendió.
La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que el periodo en el que las y los interesados podían solicitar su licencia de conducir permanente se extendería hasta diciembre del 2026.
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Quienes estén interesados en solicitarla podrán realizar el trámite en la aplicación de la CDMX en caso de tener sus datos biométricos, o bien, en alguno de los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Para poder solicitar la licencia de conducir permanente se necesita:
- Documento de identificación oficial
- Comprobante de domicilio de la CDMX o el Estado de México
- Línea de captura pagaada
- Cita agendada previamente
- Acreditación de la evaluación teórica en caso de sr la primera vez que se tramita la licencia tipo A
Uno de los requisitos para poder solicitar esta licencia es no contar con sanciones del programa “Conduce sin alcohol”, ni con sentencias por delitos viales; sin embargo, quienes cometan infracciones después de haber adquirido esta licencia, también podrían quedarse sin ella.
Esto se debe a que las licencias no son irrevocables, pues de acuerdo con la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito, existen infracciones en las que se estable la suspensión de la licencia de conducir.
La suspensión de la licencia de conducir puede darse de manera permanente o en periodos de tiempo, y estos son determinados según la gravedad de la o las infracciones que se cometan.
En el artículo 68 de la Ley de Movilidad de la CDMX se establece que las posibles infracciones por las que se puede retirar la licencia de conducir por periodos de entre seis y tres años son las siguientes:
- Acumulación de tres infracciones a la Ley de Movilidad o el reglamento en un año
- Causar daños a terceros o a sus bienes y no repararlos
- La primera sanción por conducir bajo los efectos del alcohol implica una suspensión de un año, además de tratamiento contra adicciones
- En caso de ser una persona con reincidencia en alcoholímetro después de un año, se dará una suspensión de la licencia por hasta tres años
En cuanto a la cancelación definitiva de la licencia de conducir, el artículo 67 de la Ley de Movilidad de la CDMX apunta las siguientes infracciones:
- Dos sanciones en un año, o tres en tres años, en el alcoholímetro
- Conducir bajo efectos de drogas o sustancias tóxicas
- Acumular dos suspensiones previas de licencia
- Presentar documentos o información falsa al tramitar la licencia
- Provocar delitos derivados de un hecho de tránsito
- Causar daños a infraestructura urbana sin repararlos
Asimismo, en caso de tener 12 puntos negativos en el sistema que es administrado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las personas infractoras serán acreedoras una cancelación automática de la licencia de conducir.
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