Anuncian retiro de licencia permanente para conductores infractores en CDMX

La licencia de conducir permanente de la Ciudad de México es el único documento que no cuenta con una fecha de caducidad; sin embargo, existen motivos por los que esta podría ser retirada a los conductores.

Cuando se comenzaron a realizar los trámites para la licencia de conducir permanente se tenía contemplado que esta dejara de ser emitida en diciembre del 2025; sin embargo, este plazo se extendió.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que el periodo en el que las y los interesados podían solicitar su licencia de conducir permanente se extendería hasta diciembre del 2026.

#CapitalDeLaTransformación | 🥳 ¡La espera terminó! 🚗



🛻 A partir del 16 de noviembre, podrás tramitar tu Licencia de Conducir Permanente. 😉 Si ya cuentas con la licencia tipo A, ✨¡cámbiala a Permanente directamente en la #AppCDMX o en los módulos de @LaSEMOVI! 🤩



🚨 OJO 👀:… pic.twitter.com/Ig7p5PHqEH — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 4, 2024

Retirarán licencia permanente a conductores infractores

Quienes estén interesados en solicitarla podrán realizar el trámite en la aplicación de la CDMX en caso de tener sus datos biométricos, o bien, en alguno de los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Para poder solicitar la licencia de conducir permanente se necesita:

Documento de identificación oficial

Comprobante de domicilio de la CDMX o el Estado de México

Línea de captura pagaada

Cita agendada previamente

Acreditación de la evaluación teórica en caso de sr la primera vez que se tramita la licencia tipo A

Tu licencia digital va contigo a donde vayas. 📲😉



Olvídate de futuras renovaciones y tramita tu licencia permanente digital de manera sencilla y rápida.



✅ Tramite igual de válido

✅ Puedes imprimir tu plástico sin costo adicional

✅ Realiza el proceso en línea… pic.twitter.com/4leja90U1c — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) August 16, 2026

Uno de los requisitos para poder solicitar esta licencia es no contar con sanciones del programa “Conduce sin alcohol”, ni con sentencias por delitos viales; sin embargo, quienes cometan infracciones después de haber adquirido esta licencia, también podrían quedarse sin ella.

Esto se debe a que las licencias no son irrevocables, pues de acuerdo con la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito, existen infracciones en las que se estable la suspensión de la licencia de conducir.

La suspensión de la licencia de conducir puede darse de manera permanente o en periodos de tiempo, y estos son determinados según la gravedad de la o las infracciones que se cometan.

No lo pienses más, tramita tu licencia permanente y deja atrás las renovaciones. 🪪🚘🏍️



¡Hazlo ya y no dejes pasar más tiempo! 😉



⛓️‍💥https:/licenciapermanente.cdmx.gob.mx pic.twitter.com/h7vhg7FpcG — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) July 26, 2026

En el artículo 68 de la Ley de Movilidad de la CDMX se establece que las posibles infracciones por las que se puede retirar la licencia de conducir por periodos de entre seis y tres años son las siguientes:

Acumulación de tres infracciones a la Ley de Movilidad o el reglamento en un año

Causar daños a terceros o a sus bienes y no repararlos

La primera sanción por conducir bajo los efectos del alcohol implica una suspensión de un año, además de tratamiento contra adicciones

En caso de ser una persona con reincidencia en alcoholímetro después de un año, se dará una suspensión de la licencia por hasta tres años

Conoce los motivos por los que un agente de tránsito puede detener tu vehículo en las avenidas de #Tlalnepantla. 🚗



Escanea el código QR de la imagen y consulta el Reglamento de Tránsito completo. 📲📋https://t.co/NSRORIFBby pic.twitter.com/LtCglZuICz — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) August 18, 2026

En cuanto a la cancelación definitiva de la licencia de conducir, el artículo 67 de la Ley de Movilidad de la CDMX apunta las siguientes infracciones:

Dos sanciones en un año, o tres en tres años, en el alcoholímetro

Conducir bajo efectos de drogas o sustancias tóxicas

Acumular dos suspensiones previas de licencia

Presentar documentos o información falsa al tramitar la licencia

Provocar delitos derivados de un hecho de tránsito

Causar daños a infraestructura urbana sin repararlos

Asimismo, en caso de tener 12 puntos negativos en el sistema que es administrado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las personas infractoras serán acreedoras una cancelación automática de la licencia de conducir.

Cada señal tiene un propósito y conocerla es responsabilidad de todas y todos. 👀🤝



Respetar e identificar los señalamientos de tránsito nos ayuda a anticiparnos y prevenir incidentes. 🚷🚸 pic.twitter.com/tIsYXeyFgY — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) August 13, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.