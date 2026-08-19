Metro CDMX HOY 19 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 19 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento: Se registra buen avance y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 8, 9, 12 y A.

Se mantiene alta afluencia en las Líneas 3, 7 y B lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.



La… pic.twitter.com/OgUA3DXrbw — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 19, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“¿ Por qué tan lento el servicio de la línea B? ¿Ahora que pasa? 10 minutos en cada estación eso no es por la “alta afluencia”, sus retrasos ocasionan que se acumule la gente…. Estamos detenidos en rio… ya casi 6 minutos y contando ”

“ Llevo más de media hora y aún no podemos llegar a Oceanía ”

“Ya agilicen la línea B, no es posible”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Urge más velocidad en la línea 7″

“Agiliza línea 7 manda más trenes. La única constante son su Alta Afluencia”

“Alta afluencia y el que llega hace base en línea 7 dirección Barranca. Moviliza más trenes”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 2

Línea 3

Línea 8

Línea 1

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LMCT