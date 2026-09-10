Metro CDMX HOY 10 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 10 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 6, 8, 9, A y B. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.



La Línea 7 presenta afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para… pic.twitter.com/BApIjOl4Wx — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 5

La línea 5 que corre desde Politécnico a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“ y en la L5 dirección Politécnico? a qué se debe que llevamos 15 minutos parados ”

“ Agilizar el avance de la línea 5, 2 estacion en mas de 20 minutos”

“Linea 5 parada 20 min, que pasa?”

Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 5, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Universidad a Indios Verder presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“ En línea 3 no llegan los trenes a Estación Universidad así que circulación constante no hay ”

“L levamos ya minimo 7 minutos aquí”

“En la 3 no pasa y la estación de zapata ya está llena”

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 7

Línea 8

Línea 2

Línea 1

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LMCT