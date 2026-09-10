Metro CDMX HOY 10 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 10 de septiembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 5
La línea 5 que corre desde Politécnico a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “y en la L5 dirección Politécnico? a qué se debe que llevamos 15 minutos parados”
- “Agilizar el avance de la línea 5, 2 estacion en mas de 20 minutos”
- “Linea 5 parada 20 min, que pasa?”
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Universidad a Indios Verder presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “En línea 3 no llegan los trenes a Estación Universidad así que circulación constante no hay”
- “Llevamos ya minimo 7 minutos aquí”
- “En la 3 no pasa y la estación de zapata ya está llena”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 7
- Línea 8
- Línea 2
- Línea 1
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LMCT