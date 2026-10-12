Clara Brugada plantea ajustes al POZMVM por dudas sobre predial y terrenos baldíos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que su administración presentará observaciones formales a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para modificar o precisar algunos apartados del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), ante las dudas que ha generado sobre el impuesto predial y el uso de terrenos baldíos.

“Lo importante es que este programa está en consulta. Eso significa que se puede aclarar, se pueden hacer modificaciones, he pedido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, al Instituto de Planeación, principalmente, que puedan tener algunos elementos, algunos puntos que consideremos sea necesario modificar”, afirmó la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

La postura de Brugada Molina coincide con la de Sedatu, que ayer anunció ajustes a la redacción del proyecto para atender las observaciones de organizaciones sociales, comunidades indígenas, legisladores y gobiernos locales.

Entre los temas por revisar están las disposiciones sobre terrenos baldíos y el cobro del impuesto predial, con el propósito de evitar interpretaciones equivocadas y brindar mayor certeza a la ciudadanía.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX ı Foto: tomada de X: @ClaraBrugadaM.

José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Sedatu rechazó que el documento contemple un aumento al impuesto predial y explicó que se analiza precisar algunos apartados, incluso mediante anexos.

“Respecto a lo que se ha dicho, un ‘predialazo’, que no es, no está ahí de ninguna forma. Lo que se está discutiendo es que tengamos el catálogo lo más completo posible… tal vez en algún anexo empezar a ser un poco más precisos, justo para evitar malas interpretaciones”, señaló.

El funcionario federal también descartó suspender el proceso, al considerar que ello interrumpiría el diálogo con los distintos sectores. Sostuvo que el objetivo es ampliar la participación y revisar las propuestas antes de definir la versión final del instrumento.

La consulta del POZMVM comenzó el 24 de septiembre y concluirá el 22 de noviembre en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, mientras que en Hidalgo terminará el 24 de noviembre. Una vez concluida esta etapa, se sistematizarán las propuestas para incorporar las modificaciones correspondientes. Sedatu prevé publicar el documento definitivo en 2027.

Iracheta Carroll recordó que el programa es un instrumento de planeación y coordinación, no una ley, y que su aplicación estará sujeta a las atribuciones de las cuatro entidades federativas que integran la zona metropolitana: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, además de sus municipios y demarcaciones.

Por separado, Brugada Molina aclaró que el Programa General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México es independiente del POZMVM, aunque ambos procesos avanzan de manera paralela.

Precisó que el Instituto de Planeación continúa sistematizando los miles de propuestas ciudadanas recibidas para el PGD y que, una vez concluido el análisis, el documento será entregado al Congreso capitalino conforme a los plazos establecidos.

Sobre el proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México que estamos elaborando, aclaramos lo siguiente: pic.twitter.com/CvBuXeJ5bP — SEDATU México (@SEDATU_mx) October 8, 2026

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LMCT