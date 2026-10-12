Mujer se lanza de un taxi en movimiento para escapar de un asalto en la Magdalena Contreras

Mujer se lanza de un taxi en movimiento para escapar de un presunto asalto en Magdalena Contreras.

Una mujer se arrojó de un taxi en movimiento para evitar ser víctima de un presunto robo perpetrado por el conductor del vehículo en la alcaldía Magdalena Contreras, de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas ya investigan el hecho, mismo que quedó grabado en video.

El incidente ocurrió el pasado 9 de octubre de 2026 en calles de la colonia El Rosal. De acuerdo con las primeras investigaciones, el operador de la unidad amenazó a la pasajera con un cuchillo para intentar despojarla de sus pertenencias.

Ante la amenaza con arma blanca, la mujer decidió lanzarse del taxi, mientras este se encontraba aún en marcha. Los hechos fueron registrados por cámaras de videovigilancia particulares.

En el video, difundido en las redes sociales, se observa el momento exacto en que la mujer cae a la cinta asfáltica tras salir de la unidad.

Además, se aprecia cómo el taxi continúa su avance e incluso estuvo a punto de arrollar a un perro que transitaba por la zona.

“Me quería asaltar, trae un cuchillo”, dijo la mujer tras levantarse de la cinta asfáltica para pedir ayuda.

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que ya realiza acciones de seguimiento al incidente.

😱🚕 ¡Momentos de angustia en la CDMX! Una mujer se lanzó de un taxi en movimiento luego de que el conductor presuntamente la amenazara con un objeto punzocortante para quitarle sus pertenencias.



🚨 Los hechos ocurrieron en la alcaldía Magdalena Contreras y quedaron captados por… pic.twitter.com/ndB5NmOCT0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 12, 2026

En ese sentido, la dependencia capitalina dio aviso al agente del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Asimismo, elementos del personal de la Policía de la Ciudad de México realizan el análisis minucioso de los registros de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, para identificar las características del taxi, determinar la ruta de escape y localizar al probable responsable.

“Personal de la SSC analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar y localizar al probable responsable”, indicó la autoridad.

Las indagatorias avanzan bajo la coordinación ministerial para esclarecer la responsabilidad del sospechoso. Las autoridades mantendrán el monitoreo en el sector de la alcaldía Magdalena Contreras.

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JVR