¿Puede la actividad física salvarte del Covid-19? Esto dicen los expertos

Con el retorno a semáforo naranja en CDMX, gimnasios de esta capital podrán operar con menos restricciones, aunque aún faltará mucho para que lo hagan como antes; esta situación ha llevado a dueños de estos espacios, a deportistas y a médicos a insistir en que la actividad física no debe tener limitaciones, sobre todo cuando puede ser clave en la recuperación o prevención del COVID-19.

¿Puede la actividad física salvarte del COVID-19? Especialistas en deporte afirman que sí y reúnen argumentos para exigir a las autoridades, tanto locales como federales, que incluyan en su estrategia para responder a la enfermedad un plan más amplio de fomento al deporte.

“¿Por qué no piensan también en estos espacios o actividades que nos dan salud? Porque el deporte da salud ”, comenta Juan David Pintado, campeón mexicano de kickboxing ante lo que llamó una respuesta tibia de las autoridades por impulsar el deporte y a los deportistas en esta pandemia, pese a que, remarco, tener buena salud a través de la actividad física podría ser la diferencia para quienes afrontan la enfermedad que provoca el SARS-CoV 2.

DEPORTE Y COMORBILIDADES

Hacer ejercicio regular puede:

Reducir la hipertensión

Ayudar a controlar el peso y la obesidad

Disminuir el riesgo de enfermedades del corazón

Baja el peligro de sufrir accidentes cerebrovaculares

Contribuye al buen control de la diabetes tipo 2

Previene las distintas formas de cáncer

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el ejercicio físico regular es benéfico para el cuerpo y la mente. Puede reducir la hipertensión, ayudar a controlar el peso y disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y distintas formas de cáncer, todas ellas comorbilidades que pueden aumentar la vulnerabilidad a la COVID-19.

Pero la actividad física, dice Juan David Pintado, no sólo es benéfica a nivel de prevención, también lo es para las personas que ya tienen o tuvieron COVID, sobre todo al momento de lidiar con las consecuencias graves que genera esta enfermedad, pues, apuntó, un cuerpo en buen estado más difícilmente tendrá secuelas fatales y la actividad física también ayuda a sobrellevar el padecimiento.

“He sabido de gente que se ha enfermado y hacer actividad física les ayudó a sobrellevar la enfermedad de una forma más tranquila y les afecta menos que a una persona sedentaria”, sostuvo en entrevista.

El deporte tiene muchísimos efectos benéficos sobre el cuerpo humano: disminuye la grasa corporal, mejora el aspecto cardiovascular, de músculo, de hueso, tiene efectos psicológicos positivos sobre la depresión y la autoestima Cristina Rodríguez / Directora de Medicina del Deporte de la UNAM

EL EJERCICIO COMO POLÍTICA PÚBLICA

A esta idea se suma Cristina Rodríguez, directora de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “El deporte tiene muchísimos efectos benéficos sobre el cuerpo humano: disminuye la grasa corporal, mejora el aspecto cardiovascular, de músculo, de hueso, tiene efectos psicológicos positivos sobre la depresión y la autoestima”.

Además, si se piensa en el ejercicio como política pública, podrían prevenirse casos graves de COVID-19 , consideró Rodríguez.

La experta lamentó que la población mexicana, con o sin pandemia, no le da la importancia debida al deporte, con pretextos como la falta de tiempo, de medios o porque es costoso; sin embargo, cuesta mucho más comprar medicamentos y tener una mala calidad de vida.

En este país no le damos la importancia que requiere y eso nos trae muchos problemas que ahora lo estamos viendo, pues la gente más afectada por esta pandemia es la que tiene mayores problemas físicos y, por ende, más enfermedades Cristina Rodríguez / Directora de Medicina del Deporte de la UNAM

“Hay estudios que demuestran, por ejemplo, en adultos mayores, que a mayor fuerza tienen mejor calidad de vida. Es decir, si yo tengo fuerza voy a poder levantarme, subir y bajar una escalera, todo eso se traduce a tener mayor fuerza; pero en este país no le damos la importancia que requiere y eso nos trae muchos problemas que ahora lo estamos viendo, pues la gente más afectada por esta pandemia es la que tiene mayores problemas físicos y, por ende, más enfermedades”, puntualizó.

La especialista vio con buenos ojos que las autoridades locales permitieran el uso de gimnasios al aire libre y de parques desde el semáforo epidemiológico rojo. En ese sentido, dijo, la caminata y el trote de manera aislada es un buen ejercicio para realizar al aire libre.

El gimnasio Smartfit Félix Cuevas reanudó sus actividades al aire libre en el estacionamiento del establecimiento para evitar contagios de Covid-19 entre los usuarios.

“SOMOS ESENCIALES, NO SOMOS RECREACIÓN”

Con el pase de la CDMX al semáforo naranja, los gimnasios y las albercas podrán reabrir, después de casi dos meses con actividades suspendidas por el repunte de contagios de diciembre y enero; sin embargo, aún mantienen algunas restricciones para su operación en interiores, con distancias de por lo menos cuatro metros entre las personas.

En las albercas, por ejemplo, de acuerdo con las nuevas disposiciones, deberá haber dos carriles de distancia entre usuarios, con una duración máxima de ejercicio de 40 minutos y en un horario de 06:00 a 23:00 horas.

Desde que estaba en vigor el semáforo rojo, la Asociación de Gerentes y Administradores de Clubes AC lanzó la campaña “Porque somos esenciales, ponte la camiseta” , con el objetivo de visibilizar al deporte como una actividad esencial.

Recientemente, la asociación hizo un llamado al gobierno y a la población para resaltar la importancia de hacer ejercicio y fortalecer el sistema inmunológico; además, solicitaron no cerrar las puertas de sus instalaciones. ”Nosotros somos medicina preventiva, no somos recreación”.

Apenas el pasado 10 de febrero, en el Zócalo de la CDMX, instructoras e instructores de gimnasios hicieron de la principal explanada del país un salón de zumba, su petición fue clara: que el deporte sea tomado en cuenta como aliado para combatir al COVID-19.

Juan Carlos Melín, representante de la Cámara Nacional de Gimnasios y Clubes (Canagym) en la CDMX, señaló a La Razón que, en estos negocios, el problema de fondo no es que no se les permita abrir, aunque esto obviamente ayudaría a reactivar empleos, sino que no se les considere como aliados en el combate al COVID.

Instructores de gimnasios exigieron a las autoridades que se les considere como aliados en el combate al COVID, el pasado 10 de febrero, en el Zócalo

Afirman que los gimnasios son menos riesgosos que cualquier espacio público

Melín comentó que la experiencia de los instructores y deportistas que dan clases en la variedad de disciplinas muestra que la gente que practica actividades deportivas tiene más posibilidades de sobrevivir al COVID.

Como ejemplo citó uno de los deportes más populares y mediáticos del país, el futbol soccer: “lo que se ve en el futbol profesional en número de muertes, al menos en México, es cero, no ha sido tan dura la cifra. Las decisiones gubernamentales han conducido a un quebranto de la industria”, dijo.

EL DEPORTE ES MEDICINA PREVENTIVA

De manera reciente, la Canagym entregó un oficio a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, con el que solicitó a Claudia Sheinbaum que se considere al sector deportivo de la capital como parte integral de la medicina preventiva no farmacológica y como una válvula de escape social ante la difícil situación que enfrenta la ciudad y el mundo.

Vamos más allá, porque somos parte del sector salud. No somos recreación ni educación, somos prevención a la enfermedad y el derecho a la salud y al deporte son un derecho constitucional Juan Carlos Melín / Canagym

“No somos como los restaurantes que aplican el #Abrimosomorimos, nosotros vamos más allá, porque somos parte del sector salud. No somos recreación ni educación, somos prevención a la enfermedad y el derecho a la salud y al deporte son un derecho constitucional”, declaró.

ADAPTACIÓN HACIA EL 2021

En 2020, las Olimpiadas Comunitarias fueron uno de los eventos emblema del Instituto del Deporte (Indeporte) de la CDMX, todavía alcanzaron a realizarse antes de que la pandemia del COVID cambiara por completo la manera de hacer las cosas.

Se espera que este evento continúe este 2021, aunque, como señalan las autoridades, será hasta que las condiciones del semáforo epidemiológico lo permitan. Una buena noticia es que el número de personas hospitalizadas, graves por COVID-19, se redujo sustancialmente desde el pasado 19 de enero, una tendencia que se ha mantenido constante hasta ahora.

Actualización del Semáforo Epidemiológico de la CDMX al corte del sábado 13 de febrero de 2021

Los esfuerzos para celebrar las Olimpiadas Comunitarias ya motivaron algunas adaptaciones en la operación ordinaria del Indeporte CDMX; sus empleados modificaron sus actividades originales, algunos de ellos se integraron a brigadas de salud, aunque, a decir de las autoridades, esto ocurrió de manera voluntaria. Y en lo que respecta a las actividades deportivas, sus modalidades cambiaron para dar paso a las sesiones vía remota.

Rodrigo Dosal Ulloa, director del Indeporte CDMX, explicó que la salud de la ciudadanía es lo más importante y justo se pretende obtenerse esta condición con el impulso de las actividades deportivas que, en pandemia, cambiaron a sesiones virtuales, en el programa “Ponte pila en casa”.

Aún cuando termine la emergencia sanitaria, el instituto mantendrá las clases y rutinas en línea.

“Desde el 21 de marzo comenzamos a realizar distintas iniciativas que han tenido muchísimo éxito en nuestras redes sociales y nosotros lo atribuimos a enfrentar de muy buena manera las principales barreras indicadas en Inegi, en el Módulo para la Actividad Física y el Deporte, donde los mexicanos reportaron que una de las principales razones para dejar de hacer ejercicio era la falta de tiempo y la falta de dinero.

"Gracias a las redes sociales, llegamos a todas estas personas y tenemos mucho éxito, cubrimos todo el abecedario de distintas actividades deportivas”, celebró Dosal Ulloa, quien tiene optimismo en que esta estrategia sea motor para que el deporte florezca durante la pandemia en la CDMX.

