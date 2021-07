Sheinbaum aclara que es falso que Gobierno de CDMX haya comprado muebles costosos

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aclaró que la información asentada en el Portal de Transparencia de la Jefatura de Gobierno respecto a costos y bienes adquiridos durante el ejercicio 2019 es falsa.

“Es absolutamente falso, se subió una información ahí a la página de Transparencia por una persona que hace tiempo ya no trabaja en el Gobierno de la Ciudad, es absolutamente falso; el primer año, se decidió hacer algo que fue, en vez de rentar, como se rentaba en la administración anterior, a un proveedor en particular, que se compraran micrófonos, o televisiones para evitar esta renta que era muy, muy onerosa”, explicó.

De acuerdo a la Dirección General de Administración y Finanzas, el presupuesto ejercido en 2019 para el capítulo “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, fue por un monto de un millón 431 mil 477 pesos, tal y como se reportó al cierre de la Cuenta Pública 2019.

De abril a diciembre de ese año se invirtió el recurso para la compra de 307 sillas, 41 microcomputadoras, 15 sillones, 12 micrófonos, 10 literas, un gimnasio universal y otros enseres; y no como se dio a conocer que el gasto fue de 25 millones con la compra de objetos suntuosos como sofás de 66 mil pesos, sillas metálicas de 75 mil, microcomputadoras de 96 mil y pantallas led de 193 mil.

“Inclusive ayer que vi que hubo el gasto de unos sillones, también solicité que se pague por parte de los servidores públicos esos sillones, porque no estoy de acuerdo, pues; nuestro objetivo es que no iba a haber remodelación de oficinas, que el recurso es para el pueblo, no es para las oficinas de los servidores públicos”, destacó en conferencia.

Además, la autoridad capitalina precisó que los bienes que carecen de factura como un gimnasio, literas y otros bienes, se refieren a un proceso de actualización del primer semestre de 2019, en el proceso de cambio de administración.

“Hay por ahí, por cierto, hay un gimnasio que se compró en 2010 en la administración pasada y se subió como inventario hacía el 2019, pero, cuando quieran ustedes los puedo pasar a mi oficina para que vean que es, pues con la austeridad con la que siempre nos hemos comportado.”, refirió Claudia Sheinbaum.

Señaló que lo único que hizo fue quitar las ventanas blindadas, además de pedir que muebles que utilizó Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno, se regresaran a su oficina.

“Entonces, es falsa esa información y, pues desafortunadamente hubo ahí una persona que la subió, ya no trabaja en el gobierno y estamos revisando otras cosas y, sobre todo, lo más importante para mí: siempre hemos defendido la austeridad y, como forma, no solamente de Gobierno sino de vida, y esa es la manera en que nos hemos comportado como servidores públicos y nos seguiremos comportando”, dijo.