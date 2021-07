AMLO advierte que seguirá limpieza de funcionarios en el ISSSTE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que todavía hay servidores públicos al interior del ISSSTE que sólo buscan el beneficio propio, sin embargo, advirtió que es perseverante y continuará con la limpieza en la institución que en el pasado sirvió de "botín" para funcionarios y líderes sindicales.

"No van a estar eternamente porque la limpieza continúa; yo soy muy perseverante", afirmó tras refrendar su apoyo al general Jens Pedro Lohmann Iturburu, director Normativo de Administración y Finanzas del instituto.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la conferencia matutina de cada mañana en el salón Tesorería del Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro.

"Seguramente no les agrada a muchas personas en su interior porque fue a poner orden, porque el ISSSTE históricamente era un botín que buscaban tanto funcionarios como líderes sindicales", subrayó AMLO durante la conferencia de prensa mañanera.

AMLO destacó que al iniciar su administración, de entre todas las instituciones de salud, la que se encontraba en peores condiciones era dicho instituto; "es la que estaba más arruinada, y es decir mucho, porque los otros sistemas estaban también muy mal, pero de todos, el peor era el ISSSTE".

En la institución, dijo el jefe del Ejecutivo federal, se habían subrogado muchos de los servicios con empresas con los gobiernos neoliberales.

Incluso, relató que en alguna ocasión una persona compró nada más el boleto de avión en el vuelo que iba hacia una gira en el interior del país para hablar con él, con el propósito de pedirle que lo nombrara delegado del ISSSTE.

"Me acuerdo que me dijo: 'es que yo quiero que me nombre delegado del ISSSTE', para eso quería la entrevista, le dije 'no primo-hermano, ya no van a existir las delegaciones'. Antes a un político que no ganaba, si le iba mal en la elección, lo mandaban como delegado en el ISSSTE", comentó.

Por último hizo un llamado a todas las personas que ya no hagan ese tipo de acciones, porque comienzan a indagar a dónde va, o en las listas de pasajeros y compran el boleto.

"Que sepan, yo voy en el avión y voy trabajando. Ahora que ya terminé el borrador de mi último libro, en los últimos vuelos ahí voy corrigiendo, que no es que voy en el avión tranquilo, leyendo la revista que ponen ahí, que son buenas las revistas", sugirió.

ntb