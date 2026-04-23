Gonzalo Celorio, estos son los libros que han marcado su trayectoria

Gonzalo Celorio durante su intervención en la entrega del Premio Cervantes 2025, en la Universidad de Alcalá, este jueves.

El mexicano Gonzalo Celorio recibió este jueves 23 de abril el Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 2025, en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España. Es el séptimo escritor mexicano que recibe el galardón.

El Premio Cervantes es concedido por el Ministerio de Cultura español y reconoce este año a Celorio por “la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica”.

Según el acta del jurado, “a lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida. Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana”.

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Entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 2025 por parte de los Reyes a Gonzalo Celorio, por “la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura… pic.twitter.com/5M3eGDXp5T — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 23, 2026

Es el séptimo escritor mexicano que recibe el galardón después de Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

¿Quién es Gonzalo Celorio?

Gonzalo Celorio es un narrador, ensayista y cronista que nació en Ciudad de México en 1948. Es considerado una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea.

Su formación incluye el Doctorado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ha desarrollado una amplia trayectoria académica y docente, además de haber desempeñado diversos cargos culturales y universitarios.

Gonzalo Celorio es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, institución que dirigió entre 2019 y 2023, y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua.

Gonzalo Celorio, en una foto de archivo. ı Foto: Especial

Gonzalo Celorio, estos son los libros que han marcado su trayectoria

Entre las obras más reconocidas de Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, figuran las novelas:

Amor propio (1992)

El viaje sedentario (2001)

Y retiemble en sus centros la tierra (1999)

El metal y la escoria (2014)

Mentideros de la memoria (2022)

Además, destacan los ensayos Los subrayados son míos y Cánones subversivos.