Enrique Márquez revela detalles del motivo por el cual despidió Jorge F. Hernández

El escritor Jorge F. Hernández habría llamado “viuda borracha” a la Embajadora de México en España, María Carmen Oñate Muñoz y por ese motivo fue despedido, se reveló este martes. El hecho fue confirmado por Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien renunció la semana pasada.

De acuerdo con el informe al que tuvo acceso Aristegui Noticias y que presentó Márquez a la SRE, en una comida privada con amigos, la cual tuvo lugar el pasado 29 de junio en la Ciudad de México, F. Hernández habría hecho bromas e imitado a la embajadora, según dichos de un amigo identificado como Bruno H. Piché.

"Después de hacer bromas y de imitarla, él se expresaría de ella, diciendo que era una viuda borracha", se aseguró en el documento.

La información fue confirmada por Márquez en una entrevista con Aristegui Noticias. Dijo que se enteró de la situación porque F. Hernández le contó lo ocurrido el pasado 3 de agosto y pidió su intervención para que negara lo ocurrido en esa comida, pues la embajadora ya se había enterado y le había reclamado. Además, habría recibido amenazas de H. Piché para dar a conocer la manera en que habló de la diplomática.

“Espero que no tengas la magnífica idea, Jorgito, de hacer públicos estos Whatsapps, viejo lobo, tus burlas de la Oñate están On the record. That's on type. Tu dirás", presuntamente le escribió Piché.

Según la narración de Enrique Márquez, tanto él como Oñate Muñoz le sugirieron denunciar a H. Pinché.

El director de Diplomacia Cultural, quien dejará el cargo el 1 de septiembre, en su informe también indicó “que durante el desempeño del Sr. Hernández en la Embajada en España, recibí en la Dirección Ejecutiva varias denuncias de maltrato al género que no llegaron a denuncias públicas porque así lo decidieron las propias afectadas. No obstante, una indagación realizada por el suscrito con personal de la legación en Madrid me permitió confirmar que, en efecto, las manifestaciones de misoginia del Agregado Cultural fueron varias y ocurrieron en la propia sede de nuestra representación en España”.

Márquez, en la entrevista con Aristegui sugirió que F. Hernández escribió el texto sobre los dichos de Marx Arriaga, director Materiales Educativos de la SEP, para atribuir que su salida se trató de un acto de censura.

"A mí nunca me hizo sentir ni saber o preguntar si era por el artículo que se le pedía la terminación, él sabe muy bien por qué se le pidió, está documentado", dijo Márquez.

¿Qué dice Jorge F. Hernández de los señalamientos?

El escritor Jorge F. Hernández rechazó haber llamado “viuda borracha” a la Embajadora de México en España, informó el diario Reforma.

“Los términos que menciona son para apuntalar la calumnia de acusarme y aumentar la confusión que él mismo causó”, declaró al medio.

